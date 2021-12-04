قال الفلكي والمؤرخ عادل السعدون، ان كسوفا كليا حدث اليوم السبت، في القارة القطبية الجنوبية فقط فيما شوهد ككسوف جزئي في جنوب افريقيا واستراليا وامريكا الجنوبية.

واوضح السعدون لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، أن الكسوف الكلي للشمس بدأ عند الساعة 8:29 صباحا بتوقيت الكويت واصبح كاملا في الساعة 10:33 وانتهى عند الساعة 12:37 ظهرا ككسوف جزئي.

وذكر ان كسوف الشمس يحدث دائما اول الشهر القمري وله ثلاثة انواع كسوف كلي يستر قرص القمر قرص الشمس ويتحول النهار الى ليل لعدة دقائق وكسوف جزئي حيث يغطي قرص القمر جزءا من قرص الشمس ويبقى ضوء الشمس منتشرا في السماء وكسوف حلقي يخفي قرص القمر قرص الشمس الا من حوافها يبدو ظاهرا كحلقة نارية نتيجة صغر حجم قرص القمر لوجوده في أبعد نقطة عن الارض (الاوج).

وقال ان كسوف الشمس يحصل عادة عندما تكون الارض والقمر والشمس باصطفاف واحد ويعبر القمر امام الشمس ويغطي قرصها ويحجب ضوأها من الوصول الى الارض وتظلم السماء مبينا ان هذا الاصطفاف يحدث مابين 2 الى 5 مرات بالسنة ويحدث بها كسوف كلي او جزئي او حلقي والكسوف الكلي يتكرر كل 18 شهرا مرة واحدة.

وافاد ان مدة الكسوف الكلي تكون ما بين دقيقة الى 7 دقائق ونصف على الموقع الواحد وكل موقع يحدث به كسوف كلي لا تتكرر الحالة به الا بعد ما بين 360 الى 410 سنة من حيث مسار الكسوف.

واوضح السعدون انه حدثت في الكويت عدت كسوفات جزئية غطى بها القمر معظم قرص الشمس في 1914 و1922 و1976 و1999اما الكسوف الكلي فقد حدث بالكويت في 25 فبراير 1952 حيث اختفى النهار وتحولت السماء الى ليل وظهرت النجوم وكان حدثا كبيرا شهدته البلاد.

واشار الى ان كسوفا كليا للشمس سيحدث بالكويت في 20 مارس 2034 مبينا ان الكسوف الكلي يستفاد منه فلكيا بدراسة طبوغرافية القمر والهالة الشمسية وغيرها من الفوائد.