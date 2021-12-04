أصدرت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس قرارا وزاريا بحظر دخول السفن التجارية المحملة ببضائع من وإلى دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل) وجاء في القرار:



مادة أولى: يحظر على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 2،3، 4 من المرسوم الأميري الصادر في 1957/5/26.



مادة ثانية: يشمل الحظر الوارد في المادة الاولى كافة السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أي من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل) أو الى موانئ أخرى بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية.



مادة ثالثة: على المعنيين في وزارة المواصلات بإحالة كل ما يتكشف لديها من مخالفة أحكام هذا القرار الى سلطات التحقيق المختصة للتصرف.