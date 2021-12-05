163 وافداً يعملون بعقود خاصة لعدم توافر تخصصاتهم بين المواطنين.. ويتولون وظائف مساندة براتب مقطوع



أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» عن ان عدد العمالة الوطنية في مؤسسة البترول الكويتية (المبنى الإداري) يبلغ 738 موظفا، كما يبلغ اجمالي اعداد الوافدين العاملين في المؤسسة 163 موظفا موزعين كالتالي: موظف واحد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على عقد دائم، و140 موظفا بعقود عمل غير كويتي بمرتب مقطوع ويشغلون وظائف مساندة ومعاينة، و22 موظفا غير كويتي على عقود عمل خاصة بوظائف تتطلب خبرات تخصصية نادرة.



وقالت المصادر ان مؤسسة البترول الكويتية قامت بإنهاء خدمات (تفنيش) 28 موظفا في الفترة من أغسطس 2017 حتى يوليو 2021، علما بأن العمالة المنتهية خدماتها هي فئة العمالة غير الكويتية الذين كانوا يعملون بموجب عقد عمل غير كويتي بمرتب مقطوع وعقد عمل خاص وذلك للوظائف خارج السلم الوظيفي وهي غير خاضعة لسياسة الاحلال.



وإجمالا أشارت المصادر إلى ان نسبة التكويت في مؤسسة البترول الكويتية فقط (دون الشركات التابعة) على العقود الدائمة بلغ 99.9% حيث يوجد موظف واحد فقط من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وسوف يتم تكويت وظيفته عند انتهاء خدمة الموظف، أما بخصوص عقود العمل الأخرى فهي خارج الهيكل التنظيمي والمتمثلة بالعاملين بموجب عقد عمل موظف غير كويتي بمرتب مقطوع.



عقد براتب مقطوع



وقالت المصادر ان عقود العمل لغير الكويتيين براتب مقطوع تشمل وظائف هامشية وشبه هامشية ووظائف مساندة وتعتبر من الوظائف غير الجذابة للعمالة الوطنية، وكذلك توجد حالات لموظفين غير كويتيين يعملون بموجب عقود عمل خاصة وهي مخصصة لوظائف تخصصية وفنية تتطلب مؤهلات وخبرات عملية في مجملها لا تتوافر في السوق المحلي.



من جهة أخرى، قالت المصادر ان مؤسسة البترول لديها عدد 2 شاغر وظيفي مرحل من سنوات سابقة، وتنحصر أسباب عدم شغلها في تأثير عمليات التسرب في القوى العاملة على الشواغر في المؤسسة وسيتم الترقية بعد استيفاء الحد الأدنى لسنوات الخبرة المطلوبة.



وأضاف ان القطاع النفطي وضع خطة بالتنسيق مع جامعة الكويت للقيام بدور فعال في الاستفادة من مخرجات التعليم اذ تم اعداد برامج بالتعاون مع المعاهد التطبيقية لتنفيذ برامج تدريبية لخريجي الثانوية العامة بغية تأهيلهم ضمن برامج الحفر.



حل البطالة



وذكرت ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تسعى دائما الى المساهمة ومشاركة الدولة في حل البطالة وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي من خلال إعداد خطة خمسية للقوى العاملة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المستقبلية من العمالة متضمنة العمالة من ذوي الخبرة الى جانب الخريجين الجدد من مختلف المجالات والتخصصات بناء على المشاريع والتوسعات للقطاع النفطي الى جانب التسرب المتوقع من العمالة الحالية، حيث تتم مراجعة هذه الخطط سنويا ووضع خطط توظيف متدرجة لسد الشواغر والاحتياجات الفعلية من العمالة ذوي الخبرة او الخريجين الجدد لتدريب وتأهيل العمالة الجديدة في مختلف التخصصات.



وشددت على ان «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة تقوم بالإعلان عن توافر فرص وظيفية في القطاع النفطي لحديثي التخرج ولذوي الخبرة على مدار السنة، هذا الى جانب توفير فرص وظيفية أخرى لدى القطاع الخاص عبر عقود المقاولين في القطاع النفطي والتي ألزمت المؤسسة من خلالها بتكويت نسبة لا تقل عن 30% من العمالة لديها.



وقالت ان «البترول» تتبنى احدث الممارسات المثلى المتعلقة بتوظيف الكويتيين حديثي التخرج لضمان اختيار أفضل الكفاءات الوطنية ويعد اختبار اللغة الإنجليزية واختبار التخصص احد المعايير المتعارف عليها محليا وعالميا في تحديد تلك الكفاءات وتعتبر الاختبارات اهم شروط القبول في إعلانات القطاع النفطي والتي يجب على المتقدم اجتيازها خاصة اختبار التخصص الذي يعتبر وسبلة تحديد المستوي الاكاديمي في المجال المطلوب.



وقالت: يتم استخدام نظام إلكتروني متطور لتقديم الاختبارات ويتم من خلاله احتساب المجموع النهائي لنتيجة الاختبار تلقائيا وتظهر النتيجة للمتقدم مباشرة بمجرد انتهائه من الاختبار تحقيقا لمبدأ الشفافية.