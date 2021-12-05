شريف حمدي



بعد إسدال الستار على مرحلة الكشف عن النتائج للشركات المدرجة ببورصة الكويت لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تبين أن هناك 17 شركة مدرجة بقطاعات مختلفة بسوق الأسهم خسائرها التراكمية بين 50% و75% وهو ما يعني أنها معرضة للتوقف عن التداول لحين توفيق اوضاعها.



وتضم قائمة الـ 17 شركة، 4 شركات موقوفة بالفعل عن التداول لحين الافصاح عن بيانات مالية سابقة، وذلك تطبيقا للفقرة رقم «1» للمادة «1-15-1» من الكتاب الثاني عشر «قواعد الإدراج» المتبعة في السوق.



وحسب رصد لـ «الأنباء» تبين أن 6 من هذه الشركات اقتربت قيمتها الدفترية من 25 فلسا، وهو ما يعني أن العجز في حقوق المساهمين وصل إلى قرابة الـ 75% نتيجة الخسائر التراكمية لهذه الشركات في الفترات المالية الفائتة، الأمر الذي يدفع المتعاملين بالسوق للتخارج من أسهم هذه الشركات خوفا من وصول الخسائر التراكمية إلى نسبة الـ 75% وهو ما يعني إيقاف هذه الشركات عن التداول لحين إطفاء الخسائر.



كما تبين أن هناك 11 شركة باتت قريبة من دائرة الخطر حال أعلنت عن نتائجها المالية المستقبلية وهي محملة بخسائر جديدة قد تصل بها النسبة الإجمالية الى الحد الذي يتوقف معه السهم عن التداول في البورصة الكويتية.

وأظهر الرصد ان 12 شركة من أصل 17 مدرجة بقطاعات العقار بواقع 5 شركات، والخدمات المالية بواقع 4 شركات، والصناعة بواقع 3 شركات، أي ان القطاعات الثلاث تضم 70% من إجمالي الشركات التي تجاوزت خسائرها التراكمية 50% وتقل عن 75%.



ويبلغ إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات الـ 17 نحو 537 مليون دينار تشكل 1.2% من القيمة السوقية لبورصة الكويت البالغة 42.7 مليار دينار.



وللفت أنظار المتعاملين بالبورصة منعا لوقوع ضرر عليهم أثناء التداول، استحدثت بورصة الكويت مؤخرا وضع ألوان لتمييز هذه الشركات على شريط التداول، حيث تم وضع دائرة باللون الأصفر للشركات التي تبلغ نسبة الخسائر المتراكمة لديها 50% فأكثر وبما يقل عن 75% من رأس المال المدفوع، ودائرة حمراء للشركات التي تبلغ نسبة الخسائر المتراكمة لديها 75% فأكثر من رأس المال المدفوع، علما أن بورصة الكويت لا تتداول فيها حاليا شركات لديها خسائر أكثر من 75%.