صرح رئيس جمعية الشامية والشويخ التعاونية عبدالله خالد العثمان الراشد، بأن الجمعية العمومية العادية للجمعية انعقدت يوم الأربعاء الماضي، وشهدت المصادقة على التقريرين المالي والإداري عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، وتم اعتماد مراقب حسابات الجمعية لنفس السنة مراقبا للحسابات في عام 2021 بسبب جائحة كورونا.



وذكر أنه في إطار السعي المتواصل لمجلس الإدارة في ظل التخطيط المسبق للوصول إلى أرقى المستويات في تقديم الخدمات للمساهمين ورواد الجمعية، فقد سعينا خلال العام الماضي إلى أن تحافظ الجمعية على مركزها المالي ورغم صعوبة الفترة الماضية وما شهدته البلاد إثر جائحة كورونا من اشتراطات وقوانين لمكافحة الفيروس، وقد قامت الجمعية بتشكيل فرق طوارئ لتنظيم العمل والإسهام في العبور من هذه الأزمة، ونتيجة لذلك الجهد المبذول، فقد تمكنا بفضل الله من تحقيق صافي ربح قابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغ (2.143.161) دينارا خصص منه مبلغ (1.417.438) دينارا كعائد مشتريات المساهمين، وجمعية الشامية والشويخ كانت الأولى بالكويت في الإعلان عن توزيع نسبة أرباح 12% للمساهمين، وهي أعلى نسبة محددة من قبل وزارة الشؤون.