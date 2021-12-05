واصلت المؤسسات والهيئات الكويتية نشاطها الإنساني المتجدد لتقديم يد الدعم والمساندة للنازحين والمحتاجين في المنطقة خاصة على الصعيدين الصحي والتعليمي في اليمن.



وأكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتية ضرورة وضع خطط مستمرة وتوفير أطر تنظيمية وبحث التحديات التي تواجه جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر على مستوى العالم في مجال الروابط العائلية وصولا إلى طرح الحلول المقترحة للم الشمل ومساعدة المفقودين في الوصول إلى عوائلهم بأسرع وأفضل الطرق.



وقالت الأمينة العامة في الجمعية مها البرجس في كلمة أمام ورشة عمل تعريفية نظمتها الجمعية الاثنين الماضي بالتعاون مع المكتب الإقليمي للصليب الأحمر لدى البلاد بعنوان «ندوة تعريفية حول أنشطة إعادة الروابط العائلية» إن الجمعية وضعت خلال فترة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خطة الاستجابة لاحتياجات إعادة الروابط العائلية.



وعلى صعيد آخر، أكد سفير الكويت لدى الأردن والمحال إلى دولة فلسطين عزيز الديحاني التزام الكويت إزاء دعم خطط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومساندة أنشطتها.



وشدد السفير الديحاني على هامش مشاركة سفارة الكويت في اجتماع اللجنة الاستشارية السنوي لوكالة (أونروا) الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 28 دولة مانحة وجهات رقابية لبحث العجز المالي للوكالة ومخرجات اجتماع نظمه الأردن والسويد في بروكسل الشهر الماضي على حرص الكويت على تمكين (أونروا) من خدمة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس.



في سياق آخر، أعلن البنك الكويتي للطعام والإغاثة الاثنين الماضي إنجازه مشروع (مصرف العشيات 4) الذي تضمن توزيع (كوبونات) مشتريات ومواد غذائية على 20 ألف شخص من الأسر المتعففة والمحتاجة بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.



وشهد الأسبوع الماضي افتتاح جمعية النجاة الكويتية مركز العجيل الصحي الذي يستفيد منه نحو 10 آلاف شخص في مديرية المواسط الريفية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.