سنقدم ما نستطيـع من الدراسات والأفكار والمقترحات وتقديمها إلى الجهات العسكريـة



أسامة أبوالسعود



أعلـن اللواء شرطة متقاعد فيصل الجزاف رئيـــس مجلــس إدارة جمعية الضباط المتقاعدين (الجيش- الشرطة - الحرس الوطني) تشكيل مجلس إدارة الجمعية الجديد برئاسته وعضوية كل من: لواء ركن م.نادر شعبان- نائبا للرئيس، ومقدم م.ركاد الظفيري- أمينا للسر وعقيد م.مؤيد الرفاعي- أمينا للصنـدوق وعقيـــد ركــن م. حامـد السنافي- عضوا.



ووجه اللواء الجزاف في تصريحات لـ «الأنباء» الشكر إلى جميع من حضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الضباط المتقاعدين (الجيش- الشرطة - الحرس الوطني) مساء الخميس، ملتمسا العذر لكل من لم يستطع الحضور.



كما وجه الشكر إلى مجلس ادارة الجمعية السابق برئاسة عقيد ركن حامد السنافي ونائب الرئيس عميد م. عبدالرحمن الصقر، والعضو عبدالله الديحاني على جهودهم الكبيرة أثناء توليهم إدارة جمعية الضباط المتقاعدين وتفانيهم في العمل لرفع اسم الجمعية وخدمة الضباط المتقاعدين وتفضيلهم مصلحة الجمعية على مصالحهم الخاصة، سائلين الله لهم التوفيق والسداد.



كما قام الجزاف بتوجيه الشكر إلى الإخوة المسؤولين في وزارة الشؤون على حضورهم وتعاونهم لعقد الجمعية العمومية.



وبارك الجزاف لأعضاء الجمعية الجدد الذين انضموا إلى مجلس الادارة لاستكمال مشوار من سبقوهم، داعيا الله عز وجل ان يوفقهم في خدمة الوطن والاخوة الضباط المتقاعدين.



وفيما يخص عمل الجمعية وتطوير ادائها في الفترة المقبلة، أعلن اللواء الجزاف وضع خطة عمل للمرحلة القادمة تبدأ بتشكيل اللجان وتفعيل دورها للنهوض بعمل الجمعية وتحقيق طموحات الزملاء في الجمعية العمومية والتعاون مع الإخوة في جمعيات النفع العام.



وأوضح انه سيتم البدء بتوفير مقر مؤقت للجمعية لحين توفير مقر دائم حتى تقوم الجمعية بالدور المنوط بها.



ولفت الى أن عدد الضباط المتقاعدين يقارب 16 ألف ضابط متقاعد من جميع الجهات العسكرية.



وأكد الجزاف ان رئاسته لمجلس إدارة الجمعية تكليف وليست تشريفا، لتقديم ما نستطيع لتطوير الجمعية من حيث الدراسات والافكار والمقترحات وتقديمها الى الجهات العسكرية، وخاصة ان الجمعية تضم الكثير من الكفاءات العسكرية التي خدمت الكويت بمختلف المواقع ويستمر هذا الدور للاستفادة من تلك الخبرات المتميزة.



ودعا الجزاف في ختام تصريحاته الله عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب الكويت الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.‫