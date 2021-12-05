مدينة الكويت أكثر المناطق ارتفاعاً بنسبة الانبعاثات بسبب الكثافة المرورية وخاصة في أوقات الذروة



دارين العلي



أعلنت نائب المدير العام لقطاع شؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري ان نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع النقل بالكويت بشكل عام تقدر بنحو 18% من اجمالي انبعاثات الدولة حسب آخر إحصاء للهيئة لعام 2016.



وقال الكندري في تصريح لـ «الأنباء» ان مدينة الكويت اكثر المناطق ارتفاعا من حيث نسبة الانبعاثات من قطاع النقل بسبب الكثافة خصوصا في اوقات الذروة حيث ترصد محطة المنصورية اكثر ارتفاع بالتراكيز المنبعثة من عوادم السيارات، مشيرة الى ان احد حلول خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل تكمن في استخدام السيارات الكهربائية، حيث تعتبر أحد الحلول الناجحة لخفض الغازات الدفيئة الناتجة النقل البري بجميع دول العالم.



وأكدت ان الهيئة العامة للبيئة تدعم المشاريع التي من شأنها خفض الانبعاثات من جميع المصادر الرئيسية لاسيما قطاع النقل البري من خلال دعم الجهات المعنية بالدولة بسن التشريعات الخاصة بزيادة أعداد السيارات الكهربائية.



وكانت الكندري قد شاركت في المعرض الأول للسيارات الكهربائية المقام في «المروج» والذي يهدف الى نشر هذه الثقافة من خلال فعاليات متعددة استمرت لمدة ثلاثة ايام.