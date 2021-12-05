مارك ميدوز، آخر مدير لطاقم البيت الأبيض في عهد الرئيس ترامب، يؤكد، في كتابه الجديد، وجود فحص إيجابي للرئيس ترامب بأيام عديدة قبيل إصابته بفيروس كورونا.

«نتيجة فحص الفيروس لديه جاءت إيجابية، لكننا استخدمنا فحصا مختلفا، لتصبح النتيجة سلبية»

كريج فيديراي، نائب رئيس شركة آبل لهندسة البرمجيات يعلن مقاضاة آبل لشركة إسرائيلية تمكنت من التجسس على موبايلات موظفي السفارة الأميركية بأوغندا.

«لا بد من محاسبة الشركات التي تتجسس على الموبايلات لأهداف حكومية»

«نحن لا نرسلهم إلى حفرة التماسيح، يا عزيزتي، بل هم فقط سيعودون إلى منازلهم»