«نتيجة فحص الفيروس لديه جاءت إيجابية، لكننا استخدمنا فحصا مختلفا، لتصبح النتيجة سلبية»
مارك ميدوز، آخر مدير لطاقم البيت الأبيض في عهد الرئيس ترامب، يؤكد، في كتابه الجديد، وجود فحص إيجابي للرئيس ترامب بأيام عديدة قبيل إصابته بفيروس كورونا.
«لا بد من محاسبة الشركات التي تتجسس على الموبايلات لأهداف حكومية»
كريج فيديراي، نائب رئيس شركة آبل لهندسة البرمجيات يعلن مقاضاة آبل لشركة إسرائيلية تمكنت من التجسس على موبايلات موظفي السفارة الأميركية بأوغندا.
«نحن لا نرسلهم إلى حفرة التماسيح، يا عزيزتي، بل هم فقط سيعودون إلى منازلهم»
بليك شيلتون، المغني الأميركي، يقول إن المغنية أريانا غراندي تبكي كلما تم رفض أحد المتسابقين في برنامج ذا فويس، لدرجة أنه يضطر لطمأنتها بهذا القول.
«لن أُخرج وأمثل في نفس الفيلم مرة أخرى أبدا»
هالي بيري، الممثلة الأميركية، تؤكد أن فيلمها الحالي «متورمة» - أو بروزد - علّمها أن مشقة الإخراج لا يمكن أن تضاف إليها مشقة التمثيل في نفس الفيلم.
«باعدتنا الجائحة، فطلبت يدها عبر فيس تايم، وأرسلت خاتم الزواج بفيديكس»
نيكولاس كيدج، الممثل الأميركي (57 سنة) يحكي قصة حبه وزواجه للمرة الخامسة، من اليابانية، ريكو شيباتا (26 سنة).