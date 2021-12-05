مريم بندق



بينت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه حسب اللوائح ستكون العطلة الرسمية للعيد الوطني ويوم التحرير 3 أيام متتالية. وأوضحت المصادر ان العيد الوطني يوافق الجمعة 25 فبراير ويوم التحرير يوافق السبت 26 فبراير وسيكون يوم الأحد 27 فبراير عطلة رسمية بدلا من يوم الجمعة 25 فبراير لأنه يوم عطلة رسمية ويستأنف الدوام الرسمي الإثنين 28 من الشهر.



وتابعت بقولها: ان رأس السنة الميلادية الجديدة الذي توافق يوم 1/1/2022 سيكون يوم سبت، الذي هو يوم راحة.



وحسب تعاميم ديوان الخدمة المدنية، اذا صادف أي من العطلات الرسمية يوم السبت فإن هذا اليوم يعتبر يوم العطلة الرسمية وليس يوم الأحد الذي يليه ولا يعوض بيوم آخر.