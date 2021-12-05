فازت الكويت بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للمرة الرابعة في السنوات العشر الأخيرة لتواصل مشاركتها في إدارة أهم وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وعملياتها الإنسانية للعامين المقبلين.



جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة 168 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) المنعقدة حاليا في روما بمشاركة 49 بلدا بينها الكويت التي انتخبت لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة من 1 يناير 2023 الى 31 ديسمبر 2024.



من جانبه، رحب مندوب الكويت الدائم لدى (فاو) م.يوسف جحيل في تصريح لـ (كونا) بإعادة الانتخاب لعضوية المجلس التنفيذي وتجديد ثقة المجتمع الدولي الممثل في مجلس (فاو) بالكويت، بما يعكس مكانتها وشراكتها القوية في العمل الإنساني العالمي.



وقال م.جحيل الذي سبق أن تولى رئاسة المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ان إعادة انتخاب الكويت تعد شهادة تقدير رفيعة نعتز بها وتحفزنا لمواصلة دور الكويت الانساني لخدمة الفئات الضعيفة والمهمشة والفقيرة في سائر أنحاء العالم.



وأوضح أن تبوؤ هذه العضوية يبرز صوت الكويت ودول المنطقة بصورة فعالة ومناسبة في مناقشات وقرارات وتوصيات المجلس التنفيذي للفترة المقبلة ويعزز من إسهام الكويت النشط في رسم وتوجيه العمل الإنساني والتنموي تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة التي التزم بها المجتمع الدولي وفق أجندة 2030.



روما - كونا: فازت الكويت بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للمرة الرابعة في السنوات العشر الأخيرة لتواصل مشاركتها في إدارة أهم وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وعملياتها الإنسانية للعامين المقبلين.



جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة 168 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) المنعقدة حاليا في روما بمشاركة 49 بلدا بينها الكويت التي انتخبت لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة من 1 يناير 2023 الى 31 ديسمبر 2024.



من جانبه، رحب مندوب الكويت الدائم لدى (فاو) م.يوسف جحيل في تصريح لـ (كونا) بإعادة الانتخاب لعضوية المجلس التنفيذي وتجديد ثقة المجتمع الدولي الممثل في مجلس (فاو) بالكويت، بما يعكس مكانتها وشراكتها القوية في العمل الإنساني العالمي.



وقال م.جحيل الذي سبق أن تولى رئاسة المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ان إعادة انتخاب الكويت تعد شهادة تقدير رفيعة نعتز بها وتحفزنا لمواصلة دور الكويت الانساني لخدمة الفئات الضعيفة والمهمشة والفقيرة في سائر أنحاء العالم.



وأوضح أن تبوؤ هذه العضوية يبرز صوت الكويت ودول المنطقة بصورة فعالة ومناسبة في مناقشات وقرارات وتوصيات المجلس التنفيذي للفترة المقبلة ويعزز من إسهام الكويت النشط في رسم وتوجيه العمل الإنساني والتنموي تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة التي التزم بها المجتمع الدولي وفق أجندة 2030.