بيروت - ناجي شربل



غيب الموت المدرب الوطني الاسبق لمنتخب لبنان في كرة القدم ومدرب نادي شباب الساحل محمود حمود اثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.



واشتهر حمود (مواليد عام 1964) مهاجما للنجمة بين أواسط ثمانينيات القرن الماضي وبداية الألفية، وكانت أغلى أهدافه مع «النبيذي» تلك التي سجلها في مرمى الانصار على ملعب بلدية برج حمود في موسم 1994، في المباراة التي فاز فيها النجمة على الانصار 2-1 تحت قيادة الحكم الكويتي الراحل عيسى الجساس.



وعلى صعيد المنتخب الوطني، يذكر الجميع هدفيه في مسابقة كأس العرب 1988 في الأردن أمام السعودية برأسية وأمام تونس وقد انتزع لبنان وقتذاك كأس الفريق المثالي.



كما اشتهر حمود بدماثته وحسن السيرة. وترك بصمات في كل الفرق التي عمل مديرا فنيا لها.

وحقق مع العهد أكثر من لقب في الدوري اللبناني.

واضطلع بمهمة واسعة في شباب الساحل مديرا فنيا للفريق الأول ومشرفا على المدرسة الفنية الكروية لكل الفئات العمرية، والتي خرجت لاعبين بارزين من أصحاب المواهب.



وامتلك حمود مشروعا كرويا ووضعه في تصرف مدربين عدة من أجل تطوير كرة القدم، وتابع دورات تدريب متقدمة آسيويا ونال أرفع الدرجات.



وعانى حمود في الأسابيع الماضية من مضاعفات كورونا، حيث لازم المستشفى في الشهر الماضي بحال حرجة.



وقد حاول الانتصار على الفيروس، وترك لرابطة جماهير نادي شباب الساحل التي زارته في المستشفى الشهر الماضي ورقة كتبها بخط يده، قال فيها «معركة سأنتصر بها».



ونعت معظم جماهير الأندية اللبنانية اللاعب الدولي السابق والهداف السابق للدوري المحلي.