الدوحة- فريد عبدالباقي



أعادت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة انتخاب رئيس الاتحاد القطري للعبة علي بن غانم الكواري رئيسا لاتحاد غرب آسيا، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإقليمي بالدوحة، كما انتخب م.إبراهيم بن عبدالله المقبالي رئيس الاتحاد العماني نائبا لرئيس الاتحاد، وتم تعيين نائب رئيس الاتحاد الأردني جهاد قطيشات نائبا لرئيس اتحاد غرب آسيا، ونال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة جميل عزيز العبادي منصب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد غرب آسيا، وتم تعيين رئيس اتحاد الطائرة الكويتي د.عبدالهادي الشبيب في منصب أمين المال، والقطري يوسف أحمد كانو في منصب أمين المال المساعد لاتحاد غرب أسيا للكرة الطائرة، كما انتخبت عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني سعادة بنت سعيد العزرية رئيسا للجنة المرأة باتحاد غرب آسيا، وتم تعيين القطري محمد سالم الكواري أمينا عاما لاتحاد غرب آسيا.