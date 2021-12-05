في تعاون جديد يجمعها بشركة Eagle Films لصاحبها المنتج جمال سنان، تدخل النجمة الجماهيرية شجون الهاجري السباق الرمضاني بعمل مختلف بعنوان «بيبي المجنونة» يشاركها فيه البطولة النجم بشار الشطي، ليقدما معا تجربة درامية مشوّقة وجديدة من نوعها.



المسلسل من إخراج محمد سمير وتأليف أحمد العوضي ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الدراما الخليجية منهم: غدير السبتي، بدر الشعيبي، فهد الصالح، عبدالله عبدالرضا، مي البلوشي وآخرين.



يذكر أنّ شجون انتهت قبل فترة من تصوير (هروب) مع «إيغل فيلم» وسيعرض العمل قريبا، كما حققت نجاحا كبيرا جدا في آخر أعمالها (ملاك رحمة) وقبله (دموع فرح). وقد وقعت أيضا مع سنان عملين خارج رمضان، توثيقا لعلاقتهما المهنية المتينة واستثمارا لنجاح عربيّ كبير يحققانه معا.