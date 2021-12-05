أصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب بيانا رسميا من مكتبها الإعلامي بشأن انفصالها عن زوجها حسام حبيب، حيث حسمت فيه الجدل حول انفصالها عنه، وذلك بعد نشر الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية حوارا مسجلا معها أوردت فيه الحديث عن انفصالها.



وقالت شيرين في بيانها: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت شيرين أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».



وتابع البيان: «وتهيب النجمة شيرين عبدالوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن (الانفصال حدث في هدوء تام)، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب».



وأوضحت شيرين في بيانها: «ان هذا البيان يأتي لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتي أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما».



وأكدت أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مشيرة الى أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها «مريم وهنا»، خصوصا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.



ومؤخرا، خرجت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت خلاله عن امتلاكها معلومات عن انفصال شيرين وحسام وعرضت تسجيلا مسربا من أغنية جديدة بصوت شيرين يتم طرحها ضمن ألبومها المقبل، وقالت إن كلمات الأغنية الحزينة موجهة من شيرين إلى حسام، وأكدت نضال أنها لا تعرف حسام بشكل شخصي، لكنها تدرك أن والديه لا يعاملان شيرين بشكل لائق، وأن الأخيرة عانت كثيرا من سيطرة زوجها عليها وإبعادها عن أصدقائها المقربين.