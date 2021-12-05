يمكن من خلال التطبيق الوصول لنتائج المختبرات وتقارير الأشعة والتقارير الطبية

يحتوي التطبيق على سجل للإجازات المرضية الخاصة بالمستخدم

يدعم التطبيق خصوصية المستخدم وحماية سائر البيانات الخاصة بالمراجعين

إدراج العديد من البيانات الخاصة بالمراجعين في معظم المستشفيات العامة والتخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية

الجهود مستمرة لتطوير التطبيق ورفع بقية البيانات الخاصة بالمراجعين لبقية المؤسسات الصحية التابعة للوزارة



حنان عبد المعبود

في إطار التحول الرقمي الذي تشهده وزارة الصحة في مجال الصحة الرقمية،ومواكبة مع رؤية كويت جديدة 2035، أعلن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح عن تدشين الوزارة اليوم لتطبيق (كيو-إت صحةQ8seha ) على منصة الهواتف الذكية (iOS / Android) وذلك لتقديم الخدمات الصحية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين الكرام.

وأوضح الوزير أنه ومن خلال التطبيق الإلكتروني يستطيع المستخدم من الوصول إلى نتائج المختبرات وتقارير الأشعة والتقارير الطبية الخاصة به والتي تم إجراؤها في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة علاوة على عرض التطبيق لسجل الإجازات المرضية الصادرة من المؤسسات الصحية التابعة للوزارة والتي قد تم ربطها مع ديوان الخدمة المدنية.

وبين د. الصباح أنه في المرحلة الأولى من تدشين التطبيق تم إدراج العديد من البيانات الخاصة بالمراجعين في معظم المستشفيات العامة والتخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية, على أن يتم إدراج بقية البيانات لبقية المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية -تدريجيا- خلال المراحل القادمة في الأسابيع المقبلة.



وأكد وزير الصحة على دعم التطبيق لخصوصية وحماية سائر البيانات الخاصة بالمستخدم, حيث يتم التسجيل بتطبيق (كيو-إت صحة Q8seha) عبر المصادقة من خلال تطبيق (هويتي) كما يمكن للمستخدمين الذين يتعذر حصولهم على التصديق ممن تقل أعمارهم على 16 سنة على سبيل المثال من إنشاء حساب على تطبيق (كيو-إت صحة Q8seha) واستخدام الخدمات الإلكترونية مثل سجل الإجارات المرضية والتقارير الطبية.

وثمن الصباح الجهود الوطنية والجهود المخلصة الأخرى القائمة على تنفيذ وتطوير التطبيق من العاملين في وزارة الصحة كما ثمن التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة ذات الصلة لإتمام هذا التطبيق للوقوف على خدمة وراحة المراجعين الكرام.

الجدير بالذكر أن تطبيق (كيو-إت صحةQ8seha ) هو استكمال لاستراتيجية التحول الرقمي الذي تشهده وزارة الصحة حيث تم إضافة للتطبيق بعض الخدمات الإلكترونية الأخرى والتي أطلقتها الوزارة في وقت سابق مثل حجز المواعيد بالمراكز الصحية وحجز موعد في المجلس الطبي وطلب موعد للتراخيص الصحية وطلب موعد فحص قبل الزواج وخدمة التحقق من أسعار الأدوية في دولة الكويت.