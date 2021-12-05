أفادت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية اليوم الأحد بأن البلاد تدرس خيارات لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، في مسعى لتقليل الاعتماد على الواردات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

ووفقا للصحيفة، فإن الإدارة الأكفأ لاحتياطات الغاز الحالية من شأنها أن ترفع الإنتاج إلى نحو تسعة مليارات متر مكعب.

وتمكنت إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من استخراج أكثر من أربعة مليارات متر مكعب من الغاز في عام 2020 ، إلا أنها تعتمد إلى حد كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ومن المتوقع أن تصل وارداتها لعام 2021 إلى نحو 70 مليار متر مكعب، من كل من روسيا وقطر والجزائر.

ووفقا للخطة، سيظل الاستهلاك المحلي دون تغيير، احتراما لتعهدات إيطاليا بخفض الانبعاثات، كما لن تكون هناك حاجة لأعمال حفر جديدة. إلا أن الإنتاج الإضافي سيكون كافيا لخفض الأسعار.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد أعلنت وزارة المالية الإيطالية أمس الأول الجمعة أنها تخطط لإنفاق نحو 8ر2 مليار يورو (2ر3 مليار دولار) من موازنة 2022 للمساعدة في حماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة. وكانت الدولة قد خصصت بالفعل 2ر1 مليار يورو في حزيران/يونيو وأكثر من ثلاثة مليارات يورو في أيلول/سبتمبر لامتصاص تأثير ارتفاع تكاليف الكهرباء.