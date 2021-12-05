أكد مستشار ألمانيا المحتمل أولاف شولتس هدفه المتعلق بالاستمرار في الحكومة لأكثر من أربعة أعوام، أي أكثر من ولاية.

وعلى هامش مؤتمر لحزبه الاشتراكي الديمقراطي، قال شولتس إن ائتلاف "إشارة المرور" مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر تشكل "ليتعاون معا بشكل ودي ولتتم إعادة انتخابه".

وعقد الحزب الاشتراكي مؤتمره للتصويت على اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور".

ووعد نائب المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل بحكومة تتجاسر ولا تتملص " ويمكن أن تكون هناك انطلاقة بالنسبة لألمانيا".

وأكد شولتس أن الحكومة الجديدة تشكلت في ظل فترة زمنية حاسمة :" وهي أيضا حكومة ستضطلع بمهمة تحقيق التقدم في وقت سيكون من الخطير عدم القيام بذلك" مشيرا إلى مكافحة تزايد الاحتباس الحراري الذي ستكون الأعوام المقبلة له حاسمة.

وأكد شولتس أيضا أن اتفاقية الائتلاف عكست العديد من الأشياء المتضمنة في برنامج الحزب الاشتراكي وقال إن من أمثلة ذلك الحد الأدنى للأجور بـ12 يورو للساعة " وسيتم ذلك وهذا أمر مؤكد تماما".

يذكر أن الحزب الاشتراكي هو أول أحزاب ائتلاف "إشارة المرور" الثلاثة الذي يصوت على اتفاقية الائتلاف، وسيصوت الحزب الليبرالي عليها غدا الأحد وسيطرحها حزب الخضر على الأعضاء للتصويت الاثنين.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع على الائتلاف يوم الثلاثاء المقبل على أن يتم انتخاب شولتس مستشارا يوم الأربعاء المقبل.