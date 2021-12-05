أغلق الآلاف من أنصار حماية البيئة في صربيا جسورا وطرقا وشوارع في أنحاء البلاد في جولة جديدة من العصيان المدني.

وأصاب المحتجون حركة المرور بالشلل في طريق بلجراد السريع وأغلقوا أهم جسر على نهر الدانوب في مدينة نوفي ساد شمالي البلاد، كما أغلقوا نقاطا مركزية في 52 مدينة أخرى في أرجاء البلاد.

ويحتج النشطاء ضد قانون جديد ينظم الاستفتاءات وعمليات مصادرة الملكية التي يقولون إنها منحازة لكبار المستثمرين، كما يتظاهرون ضد خطة لتعدين الليثيوم في لوزنيتسا غربي البلاد من خلال شركة تعدين أسترالية.

ودعت منظمة تُعرف باسم "كريني بروميني" (ابدأ التغيير) إلى الاحتجاجات التي استمرت نحو ساعتين.

وطالب النشطاء بسحب القوانين التي يرفضونها دون شروط وأعلنوا إغلاق المزيد من الطرق. وأغلق المحتجون بعض الطرق والجسور أيضا الأسبوع الماضي.

وهاجم مشجعون متعصبون لكرة القدم في نوفي ساد، يرتدون ملابس سوداء ويضعون أقنعة، المسيرة بالحجارة.