«الصحة» قامت بعمل تسلسل جيني للفيروس ومازالت تتأكد من عدم وجود المتحوّر بالبلاد

العام المقبل سيشهد إدخال طعوم جديدة.. وفتح التسجيل لتطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاماً

إجراءات الوزارة «استثنائية».. ونطالب الجميع بالحصول على التطعيم والجرعة التعزيزية

وضع الفيروس قد يكون شبيهاً بتغير «الإنفلونزا» موسمياً وبالتالي اختلاف فاعلية الطعوم

ننتظر تقارير المنظمات الدولية لمعرفة خطورة المتحوّر والإجراءات التي سيتم اتخاذها

حركة الطيران ستساهم في انتشار الفيروسات ومتحوّراتها عالمياً ويجب على الجميع الالتزام



حنان عبدالمعبود



أعلن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح عن إطلاق تطبيق «كيــــو-إت صحــــــة»، «Q8seha»، مؤكدا انه يوفر نتائج جميع الفحوصات وتقارير الاشعة الطبية التي يتم اجراؤها في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة.



وقال الشيخ د.باسل الصباح على هامش افتتاحه لمركز الفنيطيس الصحي صباح أمس، ان التطبيق سيوفر الكثير من الجهد والوقت، وستكون أكثر من 70% من التقارير والتحاليل عبره، وسيتم استكمال البقية خلال الاشهر القادمة.



وبخصوص المتحور الجديد «أوميكرون» أكد ان العديد من الدول أعلنت عن ظهوره مما يدل على انتشاره، الا ان التقارير الأولية مازالت مطمئنة، و«ننتظر التقرير النهائي من المنظمات الدولية لمعرفة خطورة المتحور والإجراءات التي سيتم اتخاذها عند الحاجة»، لافتا الى ان اجراءات «الصحة» بهذا الشأن استثنائية قبل ظهور المتحور ومنها عدم دخول البلاد الا للمطعمين، مشيرا الى ان حركة الطيران ستسهم في انتشار الفيروسات ومتحوراتها عالميا، لذا نطالب الجميع بالحرص على ارتداء الكمام والحصول على التطعيم والجرعة التعزيزية.



وأكد عدم تسجيل أي حالة للمتحور الجديد حتى الآن، لافتا الى ان نسبة التطعيم في الكويت ممتازة، واذا دخل المتحور فقد يتسبب في ارتفاع عدد الاصابات، مشيرا الى ان الوزارة قامت بعمل تسلسل جيني خلال الفترات السابقة ومازالت تقوم به للتأكد من عدم وجود هذا المتحور في البلاد، موضحا ان وضع الفيروس وتغيره قد يكون شبيها بتغير فيروس الانفلونزا من موسم لآخر، وبالتالي ففاعلية الطعوم تختلف من فترة لأخرى، مبينا ان فاعلية الطعوم الآن تكمن في تقليل احتمال الاصابة بالأعراض الشديدة وليس نقل العدوى مثلما حدث مع المتحور «دلتا» سابقا.



وأضاف: لا نهتم بالاصابة فقط ولكن بعدم وجود وفيات او مرضى بالعناية المركزة او أعراض شديدة والطعوم مازالت فعالة في هذا الجانب، معلنا ان العام المقبل سيشهد ادخال طعوم جديدة، والوزارة فتحت باب تطعيم الاطفال من 5 الى 11 عاما وفي طور الاعداد للحصول على الطعوم المناسبة للاطفال.



وبخصوص المركز الجديد، لفت الى انه سيقدم خدماته لأهالي المنطقة ويعتبر المركز 107 الذي تقوم الوزارة بتشغيله في جميع المحافظات، ويحتوي على عيادات متنوعة ومختبر طبي ومعمل وغرف التمريض والادارة، وهناك عدة مشاريع سيتم افتتاحها منها مستوصف آخر في الفنيطيس بعد شهر.



المركز الـ 30



من جانبه، قال مدير منطقة الأحمدي الصحية د.أحمد الشطي ان مركز الفنيطيس يعتبر الـ30 في المنطقة، والافتتاح مبدئي ويشمل الرعاية الصحية الأولية وثلاث عيادات وغرف ضماد للأطفال والنساء والرجال، مشيرا الى توافر تجهيزات الصيدلية وسيعمل خلال الفترة الصباحية بدوام واحد، وخلال الفترة المقبلة سيشهد توسعا في العيادات التخصصية.



وأوضح الشطي ان افتتاح سلسلة المراكز الصحية يأتي ايمانا من كون الرعاية الأولية حجر زاوية للمنظومة الصحية، لافتا الى منطقة الاحمدي هي الاكبر من ناحية المساحة، وهناك حاجة الى زيادة بعض التخصصات في الكوادر الطبية لافتا الى ان هناك 12 مستوصفا على مستوى الكويت تعمل على مدار 24 ساعة و20 على فترتين.



بدوره، ذكر رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الأحمدي الصحية د.فهد العازمي ان المركز يخدم أربعة آلاف نسمة، وهناك 15 مركزا صحيا في المنطقة تعمل بنظام الخفارة طوال ايام الاسبوع بما فيها العطل الرسمية ومنها 12 مركزا تعمل على مدار الساعة، مشيرا الى وجود أربعة مراكز تخصصية تتوافر فيها عيادات الرعاية التخصصية وتشمل الأنف والاذن والحنجرة والعيون والمسالك البولية والجراحة فضلا عن خدمات اخرى كالفحص قبل الزواج وبرنامج الصحة المدرسية لصحة الفم والاسنان والفحص المبكر لسرطان الثدي، لافتا الى وجود توجه للاستعداد لافتتاح مركز صباح الأحمد «سي» والذي تم تسلمه فضلا عن وجود ثلاثة مراكز قيد التأهيل وآخر تخصصي ومركزين في الوفرة الزراعية.





«Q8seha».. آلية التسجيل وشروط الاستخدام



«كيو-إت صحة» أو «Q8seha» تطبيق تم تنفيذه بواسطة إدارة نظم المعلومات في وزارة الصحة ويعمل على منصة على الهواتف الذكية iOS/ Android، لتقديم الخدمات الصحية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين.

كيفية التسجيل



٭ تحميل التطبيق أو تحديث تطبيق



MOH KW إلى Q8seha.



٭ الدخول على تطبيق Q8seha.



٭ الدخول على الخدمات الإلكترونية من الشاشة الرئيسية للتطبيق.



٭ تسجيل الدخول للمواطنين والمقيمين الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما عن طريق المصادقة عبر تطبيق هويتي، كالتالي: تحميل تطبيق هويتي وتفعيل حسابك عليه، من خلال تطبيق Q8seha ادخل رقمك المدني واضغط على «مصادقة»، سيصلك إشعار عبر «هويتي» بطلب مصادقة تطبيق Q8seha، قم بالذهاب إلى «هويتي» ثم اختيار «مصادقة»، الرجوع إلى تطبيق Q8seha لاستكمال إجراءات الدخول.



٭ لكل من يتعذر عليه التصديق عبر«هويتي» بالإمكان إنشاء حساب عبر تسجيل الدخول في تطبيق Q8seha باستخدام الرقم المدني، ثم تسجيل الدخول من خلاله وذلك عن طريق اختيار تسجيل مستخدم جديد، وفي حال وجود حساب مسجل من قبل في تطبيق MOH KW فإنه يمكن استخدامه في تطبيق Q8seha.



شروط الاستخدام



٭ التأكد من صحة البيانات المستخدمة والمستندات المرفقة.



٭ المحافظة على سرية بيانات الدخول للتطبيق وعدم مشاركتها مع الآخرين.



٭ مراعاة عدم تحميل ملفات للتطبيق تحتوي على برمجيات ضارة أو فيروسات.



٭ عدم محاولة الوصول إلى أي بيانات أو معلومات بطريقة غير مشروعة.



٭ عدم استخدام أي وسيلة أو برمجيات تقوم بتعطيل تشغيل التطبيق والخوادم الخاصة بالأنظمة.



٭ عدم استخدام التطبيق بأي طريقة أو الترويج لإرسال أي رسائل تجارية أو غير مرغوب فيها.