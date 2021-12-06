أشاد المدير العام في جمعية بلد الخير عثمان الثويني بجهود ودور الأمانة العامة للأوقاف كونها شريكا رئيسا وفاعلا للجمعية في مجال دعم ورعاية البرامج الإنسانية التي تستهدف رعاية الأيتام تعليميا وصحيا داخل الكويت، إضافة إلى إعفاف وإغناء الأسر المحتاجة.



وصرح الثويني بأن الأمانة ومنذ انطلاق أعمال الجمعية وهي شريك أساسي وداعم كبير لجهود الجمعية ومبادرتها التي تستهدف دعم الأيتام والأسر داخل الكويت من خلال برامج إنسانية وخيرية تقوم على تنفيذها الجمعية.



وأضاف أن «بلد الخير» وقعت اتفاقية تعاون مع الأمانة العامة للأوقاف لتنفيذ مصرف «كفالة الأيتام» الذي تدعمه الأمانة، حيث إن جمعية بلد الخير تقوم بتنفيذ مشروع «كفالة الأيتام» داخل وخارج الكويت، إلا أننا وعملا بالتوجيهات العليا لدعم المشاريع الخيرية داخل الكويت والسعي لتوطين العمل الخيري نتعاون الآن للتوسع بمساعدة ودعم أسر الأيتام داخل الكويت.