نظمت شركة نفط الكويت زيارة لعدد من السفراء والديبلوماسيين المعتمدين في الكويت إلى محمية العبدلية التابعة لها.



وجاءت الزيارة في إطار حملة «الكويت تزرع» التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - الموئل لإقليم الخليج العربي للسنة الثالثة على التوالي، وشارك فيها وفد من البرنامج إضافة إلى السفراء والديبلوماسيين.



ورافق الوفد في الزيارة التي بدأت عند الساعة التاسعة صباحا واستمرت حتى الرابعة عصرا، كل من مدير مجموعة العمليات (شرق الكويت) عمر صادق، ومدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام محمد البصري، إضافة إلى عدد من الموظفين في فريقي عمل العلاقات العامة والإعلام والمسؤولين في المحمية.



ومن أبرز الديبلوماسيين الذين تضمنهم الوفد، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد الينا رومانوسكي، وسفيرة المملكة المتحدة بليندا لويس، وسفير باكستان سيد سجاد حيدر.

وتم خلال الزيارة تنظيم جولة لأعضاء الوفد الزائر، جرى فيها التعريف بالمحمية، إضافة إلى مشاركة الزائرين بزراعة بعض النباتات والأشجار.

يذكر أنه تم إطلاق حملة «الكويت تزرع» في أكتوبر 2019، وأحد أبرز أهدافها تخضير الكويت، فيما تعد شركة نفط الكويت شريكا أساسيا وفاعلا فيها.