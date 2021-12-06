القاهرة- هناء السيد



يناقش رئيس اتحاد المهندسين العرب ورئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل أهمية تكامل المؤسسات العلمية في بناء وتطوير المجتمعات بالدول العربية، وذلك خلال انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة الذي يقام تحت رعاية جامعة الدول العربية بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية.

وقد قام بوضع وصياغة محاور المؤتمر مقررا اللجنة العلمية ورئيس قسم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية في كلية الدراسات التكنولوجية بالكويت د.بدر الطويل.



ويستهدف المؤتمر توضيح الدور الذي تقوم به المؤسسات العلمية في تنمية وبناء الأمم والشعوب، وإظهار أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات العلمية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي للمجتمعات العربية، التشجيع على خلق منافسة شريفة في تقديم أفضل وسائل التنمية والازدهار لخدمة الأوطان والمواطن، ودون شك فإن للجامعات دورا كبيرا في إيجاد فرص ومجالات جديدة لسوق العمل العربي، وفتح قنوات للتواصل بين المؤسسات العلمية في تقريب وجهات النظر، يشرف على المؤتمر المستشار نادر جعفر، ويضم العديد من العلماء والشخصيات الدولية الهامة منهم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية بالإمارات العربية المتحدة ميرزا الصايغ ورئيس جمعية المهندسين الكويتية ورئيس اتحاد المهندسين العرب م.فيصل العتل، وسفير تشاد لدى جمهورية مصر العربية السفير د.حسن شوناي، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق ورئيس الهيئة العلمية العليا للاتحاد أسامة كمال، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا د.محمود صقر، ورئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية د.صلاح مصيلحي، والمشرف على مرصد المسؤولية الاجتماعية بجامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية د.فيصل بن فرج المطيري، ونائب رئيس الاتحاد د.محمد بن هلال الكسار، ورئيس جمعية المخترعين بالمملكة الأردنية الهاشمية البروفيسور فايز عبود ضمرة، والأستاذ بجامعة السليمانية بالعراق د.خالد القيسي، والأستاذة بجامعة محمد البشير الإبراهيمي بالجزائر د.آمال شوتري.