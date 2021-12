أعلنت شركة زين الكويت عن رعايتها البلاتينية لمعرض POP UP BY COMFEST 2021 للعام الثاني على التوالي، وهي الفعالية الأكبر من نوعها في الكويت المتخصصة بالألعاب الإلكترونية والقصص المصورة وسط حضور جماهيري كبير من الشباب والأطفال.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن فعاليات حفل افتتاح المعرض قد شهدت تواجد كل من الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي، اللذين حرصا على التواجد في الفعالية التي عادت في أجواء خارجية مميزة بعد انقطاع لمدة عام بسبب الجائحة.



وبينت زين أن رعايتها للمعرض أتت من منطلق حرصها على دعم وتشجيع مختلف الجهود والمبادرات التي تقدم محتوى ترفيهي وثقافي مميز للشباب والأطفال الذين يشكلون الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، هذا بالإضافة إلى التزامها بتكريس المزيد من الجهود نحو دعم رواد الأعمال من الشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين شاركوا في المعرض.



وقامت زين بالمشاركة في المعرض من خلال جناحها الخاص، الذي استعرضت من خلاله علامتها التجارية الجديدة التي أطلقتها مؤخرا Zain Esports المتخصصة في الرياضات الإلكترونية، حيث نظمت الشركة العديد من المسابقات الشائقة والبطولات المصغرة للحضور الذين شاركوا في المنافسات بحماس وشغف، كما قدمت زين جوائز قيمة للفائزين.



وقدمت علامة Zain Esports نفسها كقوة إقليمية في الرياضات الإلكترونية في ديسمبر 2020، إذ تدرك أن التفاعل مع اللاعبين والشباب يفتح آفاقا من الفرص المتزايدة للخدمات الرقمية سريعة النمو والمربحة عبر الإنترنت، وقد باتت الألعاب الالكترونية واحدة من أكبر حالات استخدام خدمات النطاق العريض للأجهزة المتنقلة والمنزلية، وهي مصممة لمساعدة الشركات التابعة لمجموعة زين على الاتصال بمجتمع الألعاب من خلال بنيتها التحتية المتطورة.



وتستمد Zain Esports الإلهام من الروح التنافسية التي تجمع آلاف اللاعبين المحترفين والهواة الذين شاركوا في البطولات المختلفة التي أقيمت حتى الآن، كما تستمده من الإقبال الهائل من متابعات الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي على قنواتها عبر YouTube وTwitch ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.



وقد دخلت Zain Esports مؤخرا في شراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك لإدارة فعاليات البطولة المفتوحة للجنة الكويتية للألعاب الإلكترونية، التي امتدت على مدار أربعة أسابيع.



ويعتبر معرض POP UP BY COMFEST أكبر معرض متخصص بالألعاب الإلكترونية والقصص المصورة في الكويت، حيث شهد المعرض تواجد عدد من كبرى العلامات التجارية الشهيرة في عالم الترفيه الإلكتروني، كما تم استضافة العديد من النجوم والمشاهير العالميين من عالم الألعاب الإلكترونية والترفيه، والذين حظى جمهور المعرض بمقابلتهم وأخذ اللقطات التذكارية معهم، كما شهد المعرض مشاركة العديد من الشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عشاق عالم الألعاب الإلكترونية والقصص المصورة الذين عرضوا منتجاتهم المميزة للجمهور.