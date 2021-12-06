«أبوالعربي» أعادني للمسرح بعد غياب 18 عاماً.. وحسن حسني أبي الروحي ومفتقده على كل المستويات

الجزء الثاني من «غبي منه فيه» مطلب شعبي.. والناس كلها تعلم مدى عشقي للكويت وأهلها

القاهرة - ياسر العيلة



النجم المصري هاني رمزي واحد من أبرز نجوم جيله في عالم الكوميديا، وقدم الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية التي حققت نجاحا لافتا وضعته في مصاف كبار النجوم.



«الأنباء» التقت رمزي في القاهرة وتحديدا بمدينة 6 أكتوبر أثناء تصويره مسلسل «القاتل الذي أحبني»، من إنتاج كويتي لمجموعة «السلام الدولية» ومجموعة «السلام الإعلامية» للمنتج د. محمد دشتي، حيث حدثنا عن العمل وعودته الى المسرح بعد غياب 18 عاما من خلال مسرحية «أبوالعربي في المهمة المستحيلة»، وكشف أيضا عن جديده الفترة المقبلة، وأشياء أخرى كثيرة من خلال الحوار التالي:



في البداية، حدثنا عن عملك الجديد «القاتل الذي أحبني».



٭ أعتبر هذا المسلسل خطوة مهمة جدا في حياتي كوني غبت فترة طويلة عن الدراما واشتقت بالفعل لها، وأنا راض تماما عن هذه العودة، وسبب رضائي ان العمل يتم من خلال إنتاج ضخم من قبل مجموعة السلام الدولية ومجموعة السلام الإعلامية، وهم أشقاؤنا من الكويت، بالإضافة الى ان المسلسل يضم نخبة من النجوم على رأسهم النجمة الكبيرة سهير رمزي والفنانون أحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ومحسن منصور ومحمد أبوداود ورانيا منصور ولقاء سويدان وآخرون، وكل هؤلاء المميزين من الفنانين يقودهم المخرج الكبير عمرو عابدين في ثالث تعاون يجمعنا معا بعد غياب 12 عاما من بعد مسلسل «مبروك جالك قلق» و«عصابة بابا وماما»، وأنا متفائل جدا بهذا العمل، و«أشعر بأن ربنا سيكرمنا فيه، وإن شاء الله تكون فاتحة خير علينا جميعا».



وماذا عن المسرح الذي تعود له بعد غياب 18 عاما؟



٭ يعرض لي حاليا منذ أكثر من عام مسرحية «أبوالعربي والمهمة المستحيلة»، وردود الأفعال عليها جميلة جدا على الرغم من اننا قدمناها في ذروة كورونا، وكنا متخوفين جدا هل الجمهور سيقبل على المسرحية؟ وهل الناس ستستوعب فكرة انهم يذهبون الى المسرح ويجلسون بجوار بعض لمشاهدة عرض مدته 4 ساعات ام لا؟ لكن الحمد لله اكتشفنا ان الجمهور في حالة اشتياق كبيرة للمسرح والدليل على ذلك هو الإقبال الشديد على العروض، وقد عرضنا المسرحية في أكثر من دولة، وقريبا سنقوم بعرضها في دول خليجية.



الناس تلقت خبر تحضيرك لجزء ثان من فيلمك الشهير «غبي منه فيه» بحالة من السعادة، ماذا يعني لك ذلك؟



٭ حلم من أحلامي أن أقدم جزءا ثانيا من «غبي منه فيه»، وبالنسبة لي هو مطلب شعبي، ومن أجل ذلك أنا أدقق جيدا في كل محاولة كتابة للفيلم، وأتمنى ان يحالفنا التوفيق ونستطيع ان نقدم جزءا ثانيا له في أسرع وقت، لأنني أرى أن هذا هو التوقيت المناسب لهذا الفيلم الذي سيكون بالكاتب نفسه والمخرج نفسه مع اختلاف القصة، خاصة بعد رحيل الفنان حسن حسني والفنان طلعت زكريا نجمي الجزء الأول، لأن من الصعب تكملة الخط الدرامي الذي حدث في الجزء الأول لذلك سيشهد الجزء الثاني أحداثا مختلفة وقصة جديدة تماما، وأتمنى أن يحالفه النجاح الذي حققه الجزء الأول وأكثر.



وماذا تقول عن النجم الراحل حسن حسني؟



٭ أنا مفتقده جدا على كل المستويات، حيث كان بالنسبة لي الأب الروحي بمعنى الكلمة، وأيضا كنت أعتبره بمنزلة والد لي بعد وفاة والدي، وكان رحمة الله عليه «سند وظهر لي» في كل الأعمال الفنية، حيث قدمنا معا أكثر من 20 عملا، وكل أبناء جيلي من الفنانين يفتقدون هذا الفنان العظيم لأنه وقف معنا جميعا، لكن هذه إرادة الله ولابد أن تستمر الحياة.



وماذا عن فيلمك «عمر المحتار»؟



٭ بالفعل لدي فيلم جديد، لكن سيتم تغيير اسمه بعد اعتراض الرقابة، وسوف أبدأ تصويره قريبا عقب انتهائي من تصوير «القاتل الذي أحبني».



أخيرا، ماذا تقول لجمهورك في الكويت؟



٭ أنا أعشق الكويت، وأعشق الجمهور الكويتي، والناس جميعا يعلمون ذلك، ولي أصدقاء من الفنانين الكويتيين دائما نتبادل الزيارات، بالفعل اشتقت لزيارة هذا البلد الطيب، حيث انني لم أزرها منذ عام تقريبا، وإن شاء الله بعد استقرار الأمور سوف أذهب إليها وأعرض مسرحيتي هناك.

فريق عمل«القاتل الذي أحبني»

المسلسل من تأليف: أشرف سالم، سيناريو وحوار: صلاح عربي، ومن إخراج: عمرو عابدين وبطولة: سهير رمزي وهاني رمزي وأحمد فؤاد سليم وصلاح عبدالله ومحمد أبوداود ومحسن منصور ومحمد جمعة ورانيا منصور وآخرين.