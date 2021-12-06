انتزع فريق «برو رايدر» لقب بطولة «ريد بل بر بحر»، التي أقيمت، على شاطئ الخيران، بحضور جماهيري كثيف استمتع لساعات بسباق حبس الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة.



ومثل الفريق البطل كل من مشاري بوشيبة وعبدالرحمن العمر اللذين تفوقا على 14 فريقا ضمت أسماء لامعة في إطار سباق يشكل مزيجا من اثنتين من أكثر الرياضات المحبوبة لدى عشاق التحدي والمتعة. والبطولة عبارة عن سباق تتابع يبدأ بالدراجات الرباعية (كواد) في نصفه الأول على البر، ثم يستكمل في البحر على الدراجات المائية (جت سكي)، اذ يتمثل الجانب الفريد في جمعه بين رياضتين مختلفتين، فضلا عن جانب التتابع الذي يمنح الجماهير فرصة استمتاع فريدة. وبالنسبة إلى الفريق البطل فقد تألق وتفوق على الجميع مقدما أداء رائعا، برا وبحرا، ومثله بوشيبة في الـ «كواد» والعمر في الـ «جت سكي». وحصل الفائزون على جوائز قيمة بعد سباق جرى تطبيق إجراءات أمان وسلامة صارمة فيه، وتعين على المشاركين اعتمار خوذة تغطي كامل الوجه، وأن يحوزوا رخصة قيادة سارية للمركبة.