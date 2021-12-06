هادي العنزي



أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر أن مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس سوف يحتضن حدثين مهمين، الأول منهما هو بطولة النخبة العربية للتنس «الأساتذة» خلال الفترة من 8 إلى 12 الجاري، بمشاركة أفضل لاعبين من 16 دولة عربية، والثاني حفل افتتاح بطولة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت الشهر المقبل.

وذكر الجابر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الاتحاد مساء السبت أن توافد نجوم العرب للمشاركة في البطولة سيبدأ من اليوم، على أن تجرى القرعة غدا الثلاثاء، لتنطلق المنافسات الأربعاء والتي تمتد لـ 5 أيام متتالية، مضيفا: «استضافة نجوم التنس العربي في بطولة الأساتذة كانت ضمن خطة متكاملة لتنظيم الكويت عدد من البطولات الإقليمية والقارية والدولية داخل مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي الذي يعد نموذجا يحتذى في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ممثلا في مجموعة التمدين التي سعت لتعزيز تلك الشراكة، لتكون بمنزلة انطلاقة ناجحة نحو مزيد من المشاريع الرياضية التي يساهم فيها القطاع الخاص جنبا الى جنب مع القطاع الحكومي الا أن جائحة كورونا وتبعاتها أرجأت هذه الفعاليات الدولية، ونأمل أن تكون بطولة النخبة والتي تعد الأولى من نوعها عربيا، بداية ناجحة وآمنة لاستضافة بطولات عالمية في الفترة المقبلة».

وكشف الجابرعن أن المصنفة السابعة على العالم التونسية أنس جابر ستكون ضيفة شرف على البطولة، مبديا اعتزازه بحضور أول لاعبة عربية في التاريخ ضمن تصنيف العشرة الكبار للاتحاد الدولي للتنس، مرحبا بجميع الوفود المشاركة في البطولة في بلدهم الثاني الكويت، داعيا الجماهير الى حضور مباريات البطولة.



وبين أن اللجنة المنظمة اتخذت كل الترتيبات لتسهيل حضور الجماهير لمشاهدة مباريات أفضل اللاعبين العرب، وستكون هناك الكثير من المفاجآت التي سيستمتع بها الجمهور خلال أيام البطولة، شاكرا الهيئة العامة للرياضة على تقديم الدعم اللازم لنجاح البطولة وأيضا وزارتي الصحة والداخلية على التعاون.