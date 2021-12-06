أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دينار، وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب:



عبدالله خضير الفرج، دانة عدنان الحمر، ليلى نزار صلاح، زهره ناصر حجي باش، خالد فيصل السبيعي.



بالإضافة الى السحب اليومي، يوفر بنك برقان سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات الربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب، وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، فسيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع السنوية.