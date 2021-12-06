وقعت شركة «بيتك كابيتال» للاستثمار، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، اتفاقية استشارات مع شركة صناعة الكيماويات البترولية، وذلك للعمل مستشار ومدير صفقة لبيع أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، وتبلغ الصفقة 10% من رأسمال الشركة المدرجة في بورصة الكويت (السوق الأول) بما يعادل 110 ملايين سهم، في إحدى أكبر وأهم صفقات بيع الأسهم التي تشهدها بورصة الكويت في الفترة الأخيرة.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بيتك كابيتال» عبدالعزيز المرزوق، في تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاقية مع نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والمالية في شركة صناعة الكيماويات البترولية، شافي العجمي: «على الرغم من أن شركة بيتك كابيتال قامت بإدارة وترتيب العديد من صفقات بيع الأسهم للعديد من الشركات في السوقين المحلي والخليجي، فإن هذه الصفقة لها خصوصية كونها بداية لتعاون مع شركة نفطية عاملة في مجال صناعة البتروكيماويات تعود ملكيتها الى الحكومة».



وأضاف أن هذه الصفقة تفتح مجالا جديدا أمام المستثمرين المهتمين من الشركات والصناديق والأفراد على حد سواء داخل الكويت وخارجها، للاستثمار في شركة مدرجة في السوق الأول حيث يعد هذا السوق الأعلى تصنيفا في بورصة الكويت ويستهدف السوق الأول الشركات النخبة ذات السيولة العالية والقيمة السوقية الكبيرة.



فرص استثمارية جيدة



ويساهم دور «بيتك كابيتال» في تقديم فرص استثمارية جديدة في دفع وتعزيز حركة الاقتصاد وتطوير آليات السوق وتوجيه قدرات المستثمرين على تدوير أموالهم في مشاريع منتجة، وشركات تحقق عوائد جيدة وأسهم ذات قيمة متزايدة.



وقال المرزوق: «تمتلك بيتك كابيتال خبرة كبيرة في مجال إدارة وترتيب مثل هذه الصفقات، وقمنا بإعداد كافة التجهيزات والإمكانيات لتحقيق افضل النتائج المرجوة من الصفقة، ونتوقع إقبالا جيدا على شراء الحصة المطروحة للبيع، في ظل التحركات الإيجابية التي تمر بها بورصة الكويت، وسط حالة من الشراء وتصاعد القيمة للعديد من الأسهم خاصة القيادية».



وأشار إلى أنه سيتم الإعلان تباعا عن الإجراءات والخطوات التنفيذية لعملية البيع وفق المواعيد المحددة والضوابط والتعليمات المقررة من هيئة أسواق المال والجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيرا إلى أن كل المراحل اعتمدت على دراسات وافية، وأخذت بعين الاعتبار كافة الظروف المحيطة في السوق والمتغيرات التي طرأت عليه مع التركيز على أن هذه الصفقة تمثل قيمة مضافة لسوق الأسهم وفرصة عالية الجودة للمستثمرين.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية مطلق العازمي، إن الشركة تثق في إمكانيات «بيتك كابيتال» وقدرتها على تحقيق أفضل معايير إدارة وتسويق الصفقة، وتسخير كل إمكانياتها لإنجاحها وإكمالها على أفضل وجه في فترة قياسية، مؤكدا أن شركة القرين حققت نجاحا منذ طرحها في سوق الكويت للأوراق المالية، كما أنها تستحوذ على عدة شركات تعمل في مجالات متعددة ما يحقق للشركة أداء ماليا جيدا وتدفقات متنوعة من مصادر مختلفة بشكل يعزز الربحية ويحد من مخاطر التشغيل بعدم اعتمادها على سوق أو مجال واحد.