أعلن بنك وربة أسماء الفائزين العشرة بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة. وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي الثالث والأربعين، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: عبد المحسن عبدالله محسن العجمي، شذى سعود سالم المطيري، مليحان عبد المحسن سالم فرحان، سالم مطلق عبدالله العازمي، بدر محيسن ظاهر العجمي، فلاح مبارك عيد الوسمي، أحمد موسى عبد الرزاق الهندي، بدر شعيب راشد البكر، علي بدر عايش الخليفة، ساجدة يعقوب تعيب الشاهين.



وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة Kids الحادي عشر، فقد فاز بالجوائز المحددة 7 رابحين، وهم: ميار فارس غملاس الخرينج، طلال عبدالله سلطان العتيبي، شريفة علي محمد الشاهين الربيع، بدر محمود بدر النجار، رشيد باسل يوسف البدر، خلف يوسف علي الحشاش، لجين عبدالحميد حيدر التميمي.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه، بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.