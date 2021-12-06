مبارك التنيب



بعد أن تقدمت مواطنة بشكوى الاعتداء بالاكراه ضد صديقها، أصبحت متهمة ورغم ان محكمة اول درجة أدانتها بالحبس 6 اشهر الا ان محكمة الاستئناف ألغت حكم محكمة اول درجة وقضت ببراءتها مما اسند اليها.



وتتلخص وقائع القضية في الشكوى المقدمة من المتهمة انها تربطها علاقة صداقة ووعد بالزواج مع المتهم الاول حيث اعتدى عليها وكذلك صديق من وعدها بالزواج، وقد اسندت النيابة للمتهمة تهما جنائية.



وحضر المحامي جاسم التويتان مع المتهمة أمام محكمة الاستئناف ودفع بانتفاء الجريمة، وخلو الأوراق من أي دليل إدانة معتبر بحق موكلته، كما دفع بعدم جدية تحريات المباحث حول الواقعة وأنها مجرد تحريات معدومة.



وطالب التويتان بإلغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا ببراءة موكلته مما أسند اليها من اتهام.