دارين العلي



تستمر الهيئة العامة للبيئة بحملتها لتوزيع مليون كيس صديق للبيئة قابل للتحلل بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية وقف استخدام الاكياس البلاستيكية بسبب ضررها الكبير على البيئة.



وقالت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام شيخة الابراهيم في تصريح لـ«الأنباء» ان الحملة بمبادرة من صندوق حماية البيئة بتصنيع الاكياس وتوزيعها على الجمعيات.



ولفتت الى ان الهيئة ستقوم بإعداد التقارير اللازمة حول الحملة ورفع توصياتها لاتحاد الجمعيات التعاونية للحث على استخدام هذه الاكياس القابلة للتحلل في طور تحويل استخدامات الجمعيات من الاكياس التقليدية الى اكياس صديقة للبيئة.



وحول امكانية ايجاد مستثمر من القطاع الخاص، قالت الابراهيم ان مساهمة القطاع الخاص في التحول نحو بيئة افضل مهمة للغاية، لافتة الى ان التحول الى الشكل التجاري لانتاج هذه الاكياس يتطلب مشاركة الجميع من مختلف القطاعات. وأوضحت انه خلال الحملة تم اختيار 6 جمعيات تعاونية في المحافظات، وتم اختيار الجمعيات في المواقع والمناطق، حيث تغطي جميع مناطق الكويت.



وعن مواصفات الاكياس، قالت إنها صنعت من نوع خاص من كربونات الكالسيوم القابلة للتحلل والصديقة للبيئة، كما انها مصممة لتتحمل نحو 10 كيلوغرامات، وتكلفتها لا تختلف كثيرا عن الاكياس البلاستيكية التقليدية ويمكن انتاجها بالمنظور التجاري.