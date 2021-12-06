آلاء خليفة



أعلن عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات د. سلمان العنزي عن فوز قائمة الإسلامية التربوية في انتخابات جمعية كلية التربية بعدد أصوات 1086، وتلتها قائمة المستقلة بعدد أصوات 784.



وأشاد العنزي بمناسبة ختام انتخابات جمعيات كليات جامعة الكويت للعام الجامـعـــي 2022/2021م، بدور جميع أعضاء اللجان العاملة في الانتخابات لهذا العام ممثلة باللجنة الإدارية واللجنة المالية واللجنة الميدانية واللجنة الإعلامية ولجنة الأمن والسلامة، الذين لم يألوا جهدا في تقديم هذا العرس الديموقراطي بأفضل حلة، حيث سعوا إلى أداء هذا العمل النقابي بالشكل المطلوب، مثمنا جهود جميع العاملين في الحقل الانتخابي من ممثلي القوائم الطلابية، وجميع طلبة جامعة الكويت من مختلف الكليات.



وأثنى على المشاركة الفعالة والتعاون الذي قام به عمداء الكليات والمديرون الإداريون وجميع العاملين في الكليات من خلال تقديم كل الخدمات للجان العاملة وممثلي القوائم الطلابية، معربا عن شكره لأعضاء لجنة الأمن والسلامة الذين قاموا بحفظ الأمن داخل المواقع المختلفة في الجامعة، وسلامة سير العمل الانتخابي.



كما تقدم العنزي بالشكر الجزيل لمدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور بدر فهد البديوي وأمين عام الجامعة الأستاذ الدكتور مرضي العياش على دعمهم الكبير والمميز لإنجاح هذا العرس الديموقراطي الطلابي.



وفيما يتعلق بمجريات الانتخابات في كلية التربية، فقد شهدت تنافسا بين القائمة المستقلة والقائمة الإسلامية التربوية في موقع الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية، حيث تم فتح باب الاقتراع في كلية التربية في تمام الساعة 8 صباحا ليتم إغلاقها في تمام الساعة 2 ظهرا.



وأشاد رئيس لجنة انتخابات الطلبة في كلية التربية إبراهيم الفيلكاوي بآلية وتنظيم عملية الاقتراع بالكلية، موضحا أنه مع بداية فتح الاقتراع شهدت اللجنة نشاطا ملحوظا في بيان أعداد المقترعين من الطلبة الذين يبلغ عددهم الإجمالي 894 طالبا، وذكر أن إقبال الطلبة كان جيدا جدا والأجواء هادئة.



وأضافت رئيسة لجنة اقتراع الطالبات ضحى العوضي أن الانتخابات شهدت إقبالا جيدا مع بداية عملية الاقتراع بصورة انسيابية، فيما زادت أعداد الطالبات المقترعات في الساعات الأخيرة قبل إقفال الصناديق، مشيرة إلى أن الاقبال جيد جدا منذ الساعة 8 صباحا.

وذكرت العوضي أن عدد الطالبات الإجمالي 6402 طالبة.