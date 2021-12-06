«لم أقاوم تايلور سويفت عندما جذبتني وقالت لي هيا نغني مع بون جوفي على المسرح، إلا في منتصف الأغنية، عندما أدركت أني لا أعرف الكلمات»
٭ الأمير وليام، يحكي كيف استسلم للمغنية تايلور سويفت وصعد للمسرح معها ليغني مع بون جوفي، ويقول إنها علمته ألا يأخذ كل الأمور بجدية حتى أمام الناس.
«تشعر بالغضب والحرج من دعوات ويست العودة إليها»
٭ كيم كارديشيان، النجمة الأميركية، تعلن أنها تشعر بالغضب والحرج من دعوات زوجها كاني ويست للعودة إليها، خاصة لتأثيرها السلبي على أطفالهما.
«بلوغ الستين مزعج، لكنه أفضل من الوفاة»
٭ جورج كلوني، الممثل الأميركي، متحدثا عن شعوره النفسي مع بلوغه سن الستين عاما من العمر.
«ابتكرت مشروبي المفضل، لأني لا أطيق الكحوليات»
٭ بليك لايفلي، الممثلة الأميركية، تدشن شركة «بيتي باز» للمشروبات، لرغبتها في ابتكار مشروب غير كحولي.