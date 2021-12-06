«لم أقاوم تايلور سويفت عندما جذبتني وقالت لي هيا نغني مع بون جوفي على المسرح، إلا في منتصف الأغنية، عندما أدركت أني لا أعرف الكلمات»

٭ الأمير وليام، يحكي كيف استسلم للمغنية تايلور سويفت وصعد للمسرح معها ليغني مع بون جوفي، ويقول إنها علمته ألا يأخذ كل الأمور بجدية حتى أمام الناس. ٭ الأمير وليام، يحكي كيف استسلم للمغنية تايلور سويفت وصعد للمسرح معها ليغني مع بون جوفي، ويقول إنها علمته ألا يأخذ كل الأمور بجدية حتى أمام الناس.