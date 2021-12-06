أسفرت منافسات السباقات الختامية للشراع لموسم 2021، والتي نظمتها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي الكويتي عن فوز علي أحمد الفيلكاوي بالمركز الأول في فئة الليزر راديال، وجاء ثانيا نايف عبدالله الهده وثالثا يوسف سويد العبكل، وفي فئة الهوبكات (زوجي) جاء في المركز الأول اللاعبان ستيف وبافل وفي المركز الثاني مورتشو وآن، وفي المركز الثالث فريدرك وبوثينة، فيما فاز عبدالله أحمد الفيلكاوي في المركز الأول في فئة الأوبتمست وجاء ثانيا علي محمد الفيلكاوي وثالثا حسين يونس الفيلكاوي، وفي فئة الأبوتمست للمبتدئين فاز عبدالله يوسف الغنيم بالمركز الأول، وجاء ثانيا سعود يوسف جعفر، وثالثا لي دون ها.



وقام أمين السر العام في النادي خالد محمد الفودري ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد علي الشمالي ورئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك أحمد الفيلكاوي بتوزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين إلى جانب تكريم أصغر اللاعبين وهما حمد رائد القصار وجلين دون ها.



وأشار الفودري الى أن هذه البطولة وإن كانت ختامية لموسم 2021 إلا أنها ستستكمل بانطلاقة جديدة وواسعة في موسم 2022 وذلك ضمن الخطة المعتمدة من النادي لتهيئة الأجواء والظروف المناسبة لتأهيل اللاعبين واللاعبات للمشاركة في الأولمبياد والبطولات الدولية وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة.