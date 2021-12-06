دمشق ـ هدى العبود



أكد الفنان رشيد عساف لـ«الأنباء» انه لن يشارك في مسلسل أولاد البلد، وسبق ان صرح عساف لمواقع السوشل ميديا بأن خبر مشاركته في بطولة في مسلسل أولاد البلد مع الفنان باسم ياخور «لم يكن صحيحا».



وأضاف عساف موضحا (بالنسبة لمسلسل أولاد البلد لم تكن هناك موافقة أولية من قبلي للمشاركة بل كانت هناك مفاوضات، وبعد ان اطلعت على المسلسل لم نصل إلى نتيجة ايجابية فتم الاعتذار.



«الأنباء» تواصلت مع الفنان رشيد عساف الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأميركية فأكد انه سيقضي فترة أعياد الميلاد مع عائلته التي تعيش في أميركا وانه لن يشارك في المسلسل وسيباشر فور عودته تصوير الأعمال التي تم التوقيع عليها ولم يكشف عن أسماء المسلسلات التي ستكون من بطولته باستثناء استكمال تصوير المسلسل البدوي «صقار».



يذكر ان مسلسل أولاد البلد من تأليف الكاتبين عثمان جحا ومؤيد نابلسي وتصدر الإخراج أحمد إبراهيم أحمد والعمل يندرج تحت إطار البيئة ولكنه لا يتناول البيئة، باختصار هو عبارة عن دراما معاصرة تحاكي زمن الاحتلال العثماني لبلاد الشام، تحديدا إلى نهاية الدولة العثمانية ويعالج العمل الدرامي الذي يصور في دمشق حاليا، صراع الأغوات في تلك المرحلة بين الخير والشر، الأحداث جمعت أبرز الشخصيات التي كانت حاكمة في تلك المرحلة الزمنية التي شهدت نهاية التواجد العثماني بالوطن العربي عامة وبالشام تحديدا.



ونظرا لأهمية أحداثه التاريخية، أكد الكاتبان انه من المحتمل أن تفتح أبوابه على أجزاء قادمة، فالفكرة قائمة إلا أنها ليست مؤكدة بشكل نهائي، ومن أبرز الفنانين المشاركين في العمل النجم باسم ياخور وسلوم حداد وفادي صبيح ونظلي الرواس، ونضال نجم وآخرون وسيعرض خارج السباق الرمضاني المقبل