دعا رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل اليمني بدر العارضة إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات القضائية ومكافحة ظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.



وقال الوزير العارضة في افتتاح أعمال الاجتماع الـ67 للمكتب التنفيذي إن الاجتماع يعقد في ظل ظروف بالغة الحساسية سواء على المستوى الاقليمي او الدولي من جراء تفشي وباء (كورونا) والذي رتب تحديات جديدة تضاف الى التحديات السابقة التي تمر بها المنطقة.



واضاف ان هذه الاوضاع الصعبة ساهمت في عرقلة الجهود التي تبذلها الدول العربية للدفع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرات الداخلية لكل منها.



من جانبه، قال مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة ياسر عبد المنعم في بيان صحافي بمناسبة انعقاد الاجتماع إن المنطقة العربية تمر بتحديات كبيرة تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة ومحاربة ظاهرة الارهاب التي تنتشر في العالم أجمع.



وأكد أن مشروع جدول اعمال هذه الدورة يتضمن عددا من الموضوعات. منها مكافحة الارهاب وتوحيد التشريعات العربية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين.



واضاف أن اجتماع المكتب التنفيذي مخصص للإعداد والتحضير لمشروع جدول أعمال الدورة الوزارية (37) لمجلس وزراء العدل العرب التي تعقد غدا.



ويتركز البحث في الاجتماع الـ67 الذي يشارك فيه أعضاء المكتب حضوريا وهم الكويت والسعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا على مناقشة التحديات التي تتعلق بمكافحة الجريمة ومحاربة ظاهرة الارهاب.



ويترأس وفد الكويت إلى الاجتماع وكيل وزارة العدل للشؤون القانونية والعلاقات الدولية والوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق زكريا الأنصاري.