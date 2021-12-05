أحمد العبدالله ممثل ولي العهد شارك في افتتاح حلبة جدة



وسط حضور جماهيري كبير، دشن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورميلا 1 بكورنيش جدة غربي المملكة، في حدث عالمي كبير استقطب انظار عشاق سباقات السرعة في العالم.



وشارك في الحدث ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله.



ونشر حساب وزارة الرياضة السعودية، عبر موقع «تويتر»، مجموعة من اللقطات لدى وصول ولي العهد إلى حلبة السباق، وعلق عليها: «حضور يزيد المنجزات ألقا، وروح تصنع من الأشياء علامة وفرقا... أهلا وسهلا بعراب الرؤية».



ويندرج السباق ضمن برنامج «جودة الحياة»، ويعد واحدا من أصعب مواسم سباقات الفورميلا 1 بمشاركة أبرز أبطال العالم. وتساهم الفعالية في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030.



وانطلق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورميلا 1، وسط منافسة شرسة بين البريطاني لويس هاميلتون سائق «مرسيدس»، والهولندي ماكس فيرستابن سائق «ريد بل»، من أجل الفوز بالسباق قبل الأخير في الموسم ومحاولة حسم اللقب أو الاقتراب منه على الأقل قبل الجولة الختامية التي ستقام الأسبوع المقبل في أبوظبي.

إلى ذلك، حسم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسيارات فورميلا 1.

ونجح السائق البريطاني في الفوز بالسباق التاريخي وهو الاول على حلبة جدة بعدما تغلب على منافسه وغريمه الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول الذي حل في المركز الثاني.

في المقابل، حصل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس على المركز الثالث في السابق بعدما خطفه في الثواني الأخيرة من إستيبان أوكون سائق ألبين.

وبذلك قفز هاميلتون إلى صدارة ترتيب السائقين في موسم فورميلا 1 برصيد 369.5، بالتساوي مع ماكس فيرستابن.

ومن المقرر أن يحسم السائقان صراعهما على لقب بطل العالم في 2021 خلال السباق الأخير من الموسم الحالي والذي سيقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأحد المقبل.

يُذكر أن لويس هاميلتون هو بطل العالم في سباقات فورميلا 1 في 7 مناسبات سابقة، منها السنوات الـ4 الماضية.