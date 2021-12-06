ودع أهالي مركز الحسينية بمحافظة الشرقية في مصر "هدى شحاتة عبد الجواد" أضخم امرأة في العالم البالغة 29 عاما والتي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إلى مثواها الأخير ، حيث شارك في تشيع الجثمان الآلاف من المواطنين، تقدمهم المهندس سامي معجل رئيس مجلس مدينة الحسينية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وتوافد أهالي عزبة الشيخ حسانين التابعة لقرية الجمالية والقري المجاورة لها على منزل أسرتها لتقديم واجب العزاء لهم .

وقالت والدة هدى ، روحية عبد العزيز عبد الرحمن - في تصريح إنها عقب ولادتها بدأت تنمو بشكل طبيعى وبعد مرور عدة سنوات بدأ جسدها يتضخم و يزداد طولها ، و بعد التردد على الأطباء أكدوا أنها تعانى من خلل بالغدة النخامية مما أصابها بتضخم فى جسدها ، مشيرة إلى أنها طافت بها على المستشفيات لعلاجها دون جدوى ، وأن ابنتها لم تكمل دراستها لمعاناتها من التنمر من زملائها ، و موضحة أن شقيقها محمد يعاني من نفس الحالة المرضية .

ودخلت هدى موسوعة جينيس للأرقام القياسية ، حيث حصلت على 3 أرقام قياسية وهي : أكبر يد امرأة على قيد الحياة 24.3 سنتيمتر ليدها اليسرى، وأكبر قدم امرأة على قيد الحياة 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة بـ236.3 سنتيمتر.