قالت النائبة الأمريكية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعهدت بالتحرك للتصدي لتصريحات معادية للمسلمين أدلت بها عضوة الكونجرس عن ولاية كولورادو لورين بويبيرت بأن عمر تشكل تهديدا بعنف إرهابي.

وقالت عمر، وهي واحدة من ثلاثة أعضاء مسلمين بالكونجرس، في برنامج "حالة الاتحاد" لشبكة سي إن إن التليفزيونية الأمريكية إن بيلوسي "تعهدت لي بأنها ستهتم بذلك، وأنا أصدقها".

وقالت عمر إنها تريد أن يتم تجريد بويبيرت من مهامها باللجنة بسبب الواقعة التي جرت في مناسبة بالمجلس المحلي الشهر الماضي، حيث وصفت خلالها بويبيرت عمر بأنها عضو في "مجموعة جهادية"، مازحة بأنها قد تكون إرهابية.

وأضافت عمر: "أعتقد أن من المهم لنا أن نقول إن هذا النوع من اللغة وهذا النوع من الكراهية، لا يمكن أن يتغاضى عنه مجلس النواب".

وقدمت بويبيرت أواخر الشهر الماضي اعتذارا على حسابها على تويتر "لأي شخص بالمجتمع الإسلامي تعرض لأذى بتصريحاتي". ومضت مكالمة هاتفية بين الاثنتين بشكل سيئ، حيث قالت عمر إن زميلتها النائبة رفضت الاعتذار شخصيا، وزعمت بويبيرت أن عمر أغلقت الهاتف خلال حديثهما.