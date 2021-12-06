قال مسؤولون إن نيبال بدأت في إحصاء عدد حيوان الببر البنجالي لاحصاء عدد القطط الكبيرة التي تعيش في الحياة البرية.

وقال بيد كومار داكال المتحدث باسم إدارة المتنزهات الوطنية وحماية الحياة البرية إنه من المتوقع أن يستغرق الاحصاء ثلاثة أشهر.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " سوف يتم الاحصاء على مراحل باستخدام مصائد الكاميرا. نأمل في استكمال عملية الاحصاء خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وسوف يتم تحليل الصور بعد ذلك".

وتعتزم الادارة الاعلان عن النتائج في يوم النمور العالمي الموافق 29 تموز/يوليو من العام المقبل.

وفي أول مرحلة من الاحصاء، تعتزم الحكومة نشر أكثر من 100 فني لمراقبة أنشطة النمور. وسوف يشارك في عملية الاحصاء العشرات من حراس الاحراش والأطباء البيطريين وأفراد الأمن.

ويشار إلى أن نيبال ضمن حفنة دول تزايدت فيها أعداد النمور خلال الأعوام الأخيرة، ويرجع ذلك إلى تحسن إجراءات مكافحة الصيد الجائر ومشاركة المجتمع في حماية الحياة البرية.

وكان إحصاء عام 2018 قد أظهر أن تعداد سكان النمور في نيبال ارتفع إلى 235 من 121 عام .2009