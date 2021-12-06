شارك أكثر من 5 آلاف متطوع في منافسات بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر من 92 دولة لدعم العمليات التشغيلية خلال البطولة التي انطلقت في الدوحة في 30 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بمشاركة 16 منتخباً عربيا.

وتعد البطولة محطة هامة للارتقاء بالجاهزية والاستعدادات الجارية لاستضافة قطر لكأس العالم العام المقبل.

ونشر موقع اللجنة المنظمة بطولة كأس العالم 2022 مقابلة مع القطرية فاطمة الماجد31/ عاما/ والتي تعمل في مجال القانون، حيث تحدثت عن شغفها بالتطوع والحافز وراء انخراطها في العمل التطوعي، إضافة إلى الخبرات والمهارات القيّمة التي اكتسبتها من التحاقها ببرنامج التطوع التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث.

وأعربت فاطمة عن فخرها بالمشاركة ضمن فريق المتطوعين خلال بطولة كأس العرب التي تتواصل منافساتها في قطر حتى 18 كانون أول/ديسمبر الجاري.

وأشارت فاطمة الماجد إلى أن حبها لبلدها قطر ونيل شرف خدمتها هو الحافز الرئيسي بالنسبة لها للمشاركة في الأعمال التطوعية.

وأضافت: "تنبع رغبتي في التطوع من حبي لقطر التي وهبتني كل ما أطمح إليه، وسعيي الدائم لرد جزء من هذا الجميل، وخدمة بلدي بأي طريقة ممكنة بما فيها الإسهام في الأنشطة التطوعية".

وشددت فاطمة على أهمية الإسهام في دعم المجتمع ومد يد العون للغير، وقالت: "من الرائع الإسهام بفاعلية وإيجابية في خدمة مجتمعاتنا، ولا شيء يصف مدى شعوري بالرضا لمجرد تقديم المساعدة للآخرين."

وعن أهمية المشاركة في الأحداث الرياضية الكبرى، أشارت فاطمة إلى المكانة الخاصة لكأس العرب ومونديال كرة القدم كبطولتين مرموقتين تمثل المشاركة فيهما فرصة نادراً ما تتكرر.

وأضافت: "حرصت على اغتنام الفرصة والمشاركة في دعم فعاليات رياضية هامة على مستوى المنطقة والعالم، والتي تثبت أن قطر قادرة مرة تلو الأخرى على تنظيم بطولات مبهرة، تستقطب الأنظار وتحظى بتقدير وإعجاب الجميع في أنحاء العالم".

وأعربت الماجد عن سعادتها باستضافة قطر للمونديال العام المقبل، وقالت: "فخورة بأن تكون قطر أول دولة في العالم العربي والمنطقة تستضيف المونديال، وبالتأكيد أشعر بالاعتزاز للمشاركة في دعم الجوانب التشغيلية لتنظيم البطولة. وتغمرني السعادة عندما أرى أشخاصاً من حول العالم يجتمعون في بلدي لمشاهدة مباراة وتشجيع فرقهم المفضلة."

وأردفت : "بغض النظر عن المهام الموكلة لي، فإن إتاحة الفرصة لي للمساعدة في الاستعدادات الجارية لتنظيم البطولة، تجعلني أشعر بالرضا التام لأنني تمكنت من تحقيق إنجاز في حياتي يدعوني للفخر."