يصدر الحكم بحق اثنين من رجال الشرطة في لندن اليوم الاثنين، بعد أن التقطا صورا لشقيقتين مقتولتين في مسرح الجريمة.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، كان قد تم تكليف رجلي الشرطة دنيز جافر وجيمي لويس بحراسة مسرح الجريمة خلال الليل بعد العثور على الشقيقتي 46/ و27 عاما/ قتيلتين في الأدغال في متنزه فرينت كونتري بارك، في ويمبلي شمال غرب لندن.

ولكن رجلي الشرطة خرقا الطوق حول مسرح الجريمة والتقطا صورا "غير لائقة" و"غير مصرح بها" للجثتين، وذلك قبل مشاركة الصور عبر واتسآب.

ووصل الأمر برجل الشرطة لويس بتصوير وجهه مع الجثتين في الخلفية.

وأرسل لويس بعد ذلك الصورة إلى جافر، الذي أرسلها إلى ضابطة في مكان الحادث نفسه.

وواصل جافر عرض إحدى الصور على رجل شرطة آخر أثناء مغادرة المتنزه وإرسال صور أخرى إلى ثلاثة أصدقاء عبر واتسآب.

كما شارك لويس، الذي استخدم ألفاظا "مهينة صورا لمسرح الجريمة مع مجموعة عبر الواتسآب تضم أكثر من 40 ضابط شرطة وتحمل اسم "الفريق إيه".

وتم وقف رجلي الشرطة عن العمل بعد اعتقالهما في 22 حزيران/يونيو من العام الماضي.

وسوف يصدر قاضي الحكم بحقهما اليوم الاثنين في أولد بيلي.