قال المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي إن الولايات المتحدة تراجع حظر السفر المفروض على ثماني دول بمنطقة جنوب القارة الأفريقية، حيث بدأ يتوفر المزيد من المعلومات عن سلالة فيروس كورونا "أوميكرون" وانتشارها.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال فاوتشي في مقابلة مع برنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه شبكة "سي إن إن" التليفزيونية الأمريكية إن "الحظر فُرض في وقت كنا فعليا لا نعرف شيئا، وليس لدينا أي فكرة عما يحدث".

ويجري مستشارون طبيون أمريكيون تقييما للقيود الجديدة "على أساس يومي"، وعبر فاوتشي عن أمله في "أن نتمكن من رفع الحظر في فترة معقولة تماما".

وتفرض الولايات المتحدة حظر دخول على القادمين من جنوب أفريقيا وبوتسوانيا وزامبيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق ومالاوي. وبينما تم رصد السلالة عالية العدوى فيما يبدو أولا في دولة جنوب أفريقيا، لم يسجل بعض هذه الدول حالات إصابة بعد.

ودفع ذلك مسؤولين دوليين إلى توجيه انتقادات، حيث ربط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأسبوع الماضي القيود بما وصفه بـ "التمييز العنصري للسفر".

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الدول إلى الالتزام بـ "إجراءات عقلانية ومتناسبة للحد من المخاطر".

كانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت سلالة أوميكرون بأنها "مقلقة للغاية"