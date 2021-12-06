أعلنت الحكومة في ويلز أنه سوف يتم إعطاء كل أسرة شجرة مجانا لزراعتها في إطار برنامج يهدف إلى التصدي للتغير المناخي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أنه بموجب البرنامج سوف يتم إعطاء كل شخص الفرصة لاختيار شجرته لزراعتها أو أن تزرعها منظمة وودلاند تراست (كويد كادو) نيابة عنه.

وسوف تتاح الأشجار ليأخذها السكان اعتبارا من أذار/مارس من واحدة من بين خمسة مراكز مجتمعية إقليمية بالإضافة إلى 20 مركزا آخر سوف يتم إقامتها عبر ويلز بحلول تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وقال نائب وزير التغير المناخي، لي ووترز، إن المشروع تقدر تكلفته بنحو مليوني جنيه إسترليني.

وقال ووترز "نحتاج لزرع المزيد من الأشجار للوفاء بأهداف التغير المناخي بحلول نهاية هذا العقد، وبناء عليه يجب زرع 86 مليون شجرة في ويلز" وذلك في معرض زيارة أحد مشاريع الغابات التابعة للمنظمة في نيث بساوث ويلز.

وأضاف "سجل زراعة الأشجار الخاص بنا لم يكن جيدا ونحن بحاجة لزيادته 15 ضعفا سنويا. وهذا تحد هائل".

وأقر ووترز بأن زراعة الأفراد للأشجار ليست الحل للوصول إلى الهدف، وقال إن أصحاب الأراضي في ويلز مثل المزارعين سوف يحتاجون لتبني فكرة زراعة الأشجار من أجل البلاد لرؤية اختلاف حقيقي.

ويعتقد أن نحو 10 % من الأراضي المستخدمة لاحتياجات الإنتاج الغذائي سوف تتحول إلى غابات.