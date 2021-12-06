يزيد عدد الرجال في الحكومة الألمانية الجديدة، التي يشكلها كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بفارق ضئيل عن النساء.

فقد اختار المستشار المستقبلي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، اليوم الاثنين أربع وزيرات وثلاثة وزراء لشغل الحقائب التي سيتولاها حزبه.

وإجمالا ستضم الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة شولتس 9 رجال و8 نساء.

واختار الحزب الديمقراطي الحر ثلاثة رجال وامرأة لحقائبه الأربعة، بينما اختار حزب الخضر ثلاث نساء ورجلين لحقائبه الخمسة.

وخلال الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، قال شولتس إن التشكيل الجديد يتناسب "مع المجتمع الذي نعيش فيه"، بحيث تحصل النساء على نصف السلطة، معربا عن فخره لتحقيق ذلك.

وكان شولتس قد أعلن قبل فترة طويلة من الانتخابات العامة عن عزمه تشكيل حكومة بتمثيل متساوٍ بين الجنسين، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل عام: "سيشكل النساء على الأقل نصف مجلس الوزراء تحت قيادتي".

ووفقا للقانون الأساسي (الدستور الألماني)، تتكون الحكومة الاتحادية من المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديين، وجميعهم معينون من قبل الرئيس الاتحادي ويؤدون اليمين الدستورية في البرلمان الاتحادي (بوندستاج). ولا يعتبر القانون الأساسي وزراء الدولة ووكلاء الوزراء من بين أعضاء الحكومة.