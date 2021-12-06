بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مع وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، اليوم/الاثنين/، علاقات التعاون، وسبل تعزيزها في مجالات العمل الشرطي والأمني، كما جرى الحديث حول الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي"، ودوره في تعزيز تقارب الشعوب حول العالم وأثره الإيجابي في الترويج للمنطقة والارتقاء بالعلاقات بين دول العالم لما فيه مصلحة الإنسانية.

جاء ذلك - حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات - خلال لقائهما في معرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث قاما بجولة في المعرض، وزارا جناح مملكة البحرين، واطلعا على أقسام الجناح، وما يتضمنه من معروضات تمثل جزءاً منها أهم المهن التقليدية من النسيج إلى صيد اللؤلؤ، وغيرها من تراث البحرين الزاخر، ومعروضات فنية تظهر ثقافة وتراث وتاريخ البحرين ونماذج حية وعديدة من التراث البحريني الأصيل، إلى جانب نظرة مستقبلية لتعزيز الازدهار والرفاه الاجتماعي.