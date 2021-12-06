انطلق المؤتمر العالمي للبترول، التجمع الأكبر للصناعة الذي يعقد كل ثلاث سنوات، يوم الأحد في مدينة هيوستن الأمريكية وسط مخاوف من متغير أوميكرون سريع الانتشار وعدم يقين بشأن النشاط الاقتصادي العالمي واستهلاك الطاقة.

وتشمل الموضوعات التي سيناقشها التجمع دور النفط والغاز الأمريكي في أسواق الطاقة العالمية، وثورة الصخر الزيتي، والتطور الرقمي لصناعة النفط، والانتقال من النفط والغاز والفحم إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من التقنيات النظيفة، والرؤية المستقبلية والتصور الأوسع للصناعة، حسب المنظمين.

ومن المرجح أن يتحدث أكثر من 300 شخصية في البرامج الاستراتيجية والمنتديات الفنية للمؤتمر الذي سيشارك فيه حوالي 4 آلاف شخص من حوالي 70 دولة ومنطقة.

وذكرت صحيفة ((أبستريم )) يوم الأحد أن الرئيسين التنفيذيين لشركة بريتيش بتروليوم وقطر إنيرجي قد تراجعا عن المشاركة في المؤتمر في اللحظة الأخيرة بسبب مخاوف من متغير أوميكرون.

وأدى الانتشار السريع لأوميكرون إلى انخفاض أسعار النفط مؤخرا، حيث خسرت أسعار النفط الخام أكثر من 15 بالمئة في أيام، لتتراجع إلى حوالي 65 دولارا أمريكيا للبرميل، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

ويتم تنظيم المؤتمر العالمي للبترول كل ثلاث سنوات من قبل مجلس البترول العالمي. ويضم التجمع الذي يتخذ من لندن مقرا له يضم 65 دولة عضو تمثل أكثر من 96 بالمئة من جملة إنتاج واستهلاك النفط والغاز العالميين.

ولم ينعقد هذا التجمع الدولي الذي سيختتم يوم الخميس في الولايات المتحدة منذ عام 1987 عندما عقد في هيوستن أيضا.