أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الاثنين إن أي قرعة سيجريها الاتحاد في الفترة المقبلة ستكون خلف الأبواب المغلقة في مقر الاتحاد بسويسرا بسبب قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا.

وذكر يويفا عبر قناته الإعلامية أن قرعة الأدوار الاقصائية لبطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر المقرر إقامتهم يوم 13 من الشهر الجاري ستكون في نيون بدون حضور ممثلي الأندية.

نفس الأمر سينطبق على قرعة دور المجموعات لنسخة 2022 / 2023 من دوري الأمم، التي ستقام يوم 16 من الشهر الجاري، والتي كان يفترض إقامتها في الأساس في مونترو.

وذكر يويفا انه اتخذ هذه الإجراءات بسبب "قيود السفر المفروضة من قبل السلطات المحلية والسويسرية ذات الصلة".