بدأت إيطاليا، التي سجلت واحدا من أعلى معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا، تطبيق المزيد من الإجراءات الصارمة ضد الأقلية التي ترفض حتى الآن تلقي اللقاحات.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإنه اعتبارا من اليوم الاثنين، سوف يُطالب كل شخص إبراز ما يعرف باسم الجواز الأخضر - وهو دليل على التطعيم أو التعافي من كورونا أو على سلبية نتائج فحص حديث للكشف عن الإصابة بكورونا - عند استخدام الحافلات والمترو والقطارات المحلية والفنادق.

يشار إلى أن الجواز الأخضر هو حاليا مطلوب بشكل إلزامي بالفعل للعمل والسفر لمسافات طويلة ولدخول معظم الأماكن المغلقة.

وسوف يتم ربط المشاركة في الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك تناول الطعام داخل المطاعم ودخول المسارح ودور السينما وحضور الفعاليات الرياضية وغيرها من الفعاليات العامة بالحصول على جواز أخضر جديد "معزز"، والذي لا يمكن حيازته سوى للحاصلين على اللقاح أو المتعافين من كورونا.

وتهدف القيود الجديدة، التي تم الإعلان عنها في أواخر تشرين ثان/نوفمبر، لمنع عودة الوباء بشدة وضمان مرور موسم التسوق في عيد الميلاد (كريسماس) بشكل طبيعي.

ويسجل الاقتصاد الإيطالي نموا بمعدل أسرع من معظم الشركاء الأوروبيين، ويرغب رئيس الوزراء ماريو دراجي في الحفاظ على هذا الزخم، حيث يدفع بالإصلاحات التي تهدف إلى عكس عقود من الركود